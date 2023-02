TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Il turnover? Spalletti lo sta gestendo basandosi su alcuni importanti fattori”

Nel corso di Teleclub Italia, durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Il turnover? In questo momento mister Spalletti sa che i giocatori hanno una condizione psicofisica buona e che possono reggere anche 80 minuti. Del resto in settimana ci sono i dati Gps che ne danno una riprova e per questo che effettua i cambi quasi alla fine. Senza contare che alcune sfide alterare gli equilibri rischi di riaprire le gare, vediamo contro Sassuolo o Eintracht Francoforte. Questa squadra emoziona i tanti modi di attaccare, crea spesso diverse occasioni e alterna a seconda i momenti della sfida. La sfida di Empoli? Storicamente è sempre stata insidiosa, ma Spalletti sicuramente dirà alla squadra che lo scorso anno quella sconfitta non andò giù a lui e all’intero ambiente. La squadra toscana tatticamente concede spazi, come il Sassuolo e potrebbe esaltare il modo di attaccare dell’undici partenopeo. Sui cambi penso Elmas, Mario Rui e non escludo Juan Jesus. Quest’ultimo per far rifiatare Kim che ha giocato tanto ed è in diffida, visto che poi ci saranno Lazio e Atalanta. Su Vicario dico che sta giocando anche meglio dello scorso anno, spesso anche ottime parate, come contro la Fiorentina. Se il Napoli dovesse cedere in estate Meret lui è in cima alla lista di Giuntoli”.

