RIVII IL LIVE – Zerbin: “Non ho mai pensato di andar via, mi sento nel progetto”

La chiacchierata con Alessio Zerbin, termina con l’espressione coniata da Luciano Spalletti: Tutto per lei” la nostra città!

“Alla base della nostra annata, cìè la famiglia che è il gruppo. Puoi essere bravo quanto vuoi, ma senza questo, non vai da nessuna parte”

“Mister Spalletti mi ha voluto, mi tiene anche di più in campo, come oggi, per migliorare su alcuni aspetti. Lo fa spesso, per me è fondamentale e dice che tipo di allenatore sia”

“Sono appassionato di basket, seguo l’NBA, ma quando c’è l’occasione vado a seguire il Napoli Basket. Mi appassiona, a volte resto sveglio la notte per vedere le partite”

“Cominciamo a sentire il calore, i tifosi ci sono sempre, fanno km su km, se lo meritano davvero. Noi siamo orgogliosi di loro e li sentiamo vicini”

“Il mister anche a noi dice di avere calma, nel calcio un episodio può cambiare una stagione, per cui Empoli è gara insidiosa, noi dobbiamo essere concentrati, senza pensare ai vantaggi, ma spingere ancora, in tutte le partite”

“Ho scelto di restare, anzi a dirla tutta non ho mai pensato di andar via, io mi sento parte del progetto, voglio esserci anch’io a vivere questo sogno. Sono contento di stare qui”

“Non giocare non è mai facile, ma quando si è in un gruppo così competitivo lo metti in conto. E’ proprio questa la forza di questo Napoli, chiunque entra, dà il meglio”

“Dimostrare che ciò non accade solo in Italia è fondamentale ed è quello che martedì abbiamo fatto. Certo, non è facile, ma ce la metteremo tutta” s

“Ritrovarci a questo punto della stagione, primi in classifica con questo distacco, non se lo aspettava nessuno. Però, ciò è dovuto al fatto che stiamo lavorando benissimo e con costanza”

Inizia la chiacchierata con Alessio Zerbin