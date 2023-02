Osimhen a ESPN: “Capocannoniere? Conta la squadra. Sul mio futuro deciderà il club”

L’uomo che ha cambiato quattro squadre in sei anni ha una voglia matta di scendere dalla giostra, di smettere di cercare nuovi luna park. Osimhen è ora uno dei centravanti più forti d’Europa, capocannoniere in serie A e mattatore a Francoforte, l’uomo dei sogni. E la maglia azzurra, questo cammino strepitoso, gli ha fatto perdere la voglia, probabilmente, di fare altri traslochi. «Io sto bene qui». Già, ma Victor conosce le leggi del successo e del mercato. E dunque sa come vanno certe cose: «Il mio futuro, però, è nelle mani della società e non so cosa succederà alla fine dell’anno». Osimhen è il giocatore più decisivo del campionato, uno degli uomini chiave dell’EuroNapoli che è a un passo dai quarti Champions. La notte con l’Eintracht non ha aggiunto nulla rispetto a quello che si sa di lui. Il periodo dell’irrequietezza è definitivamente alle spalle. Ma le sue parole, in Germania, un po’ spaventano. Ma non rovinano la festa per lo scudetto alle porte e per i quarti di finale in Champions a portata di mano. Se dovesse arrivare una offerta «irrinunciabile», De Laurentiis dirà di sì. È la legge del club. Nel Napoli non ci sono incedibili, solo Kvara lo sarà la prossima estate. A Napoli, Osi sta benissimo. Qui ha trovato una squadra che funziona, un allenatore che sa come prenderlo. «Essere il capocannoniere non è la mia priorità, viene prima la squadra», ha detto il nigeriano a ESPN: «Quando fai così bene è normale che i club migliori ti guardino, attrarre il loro interesse mi trasmette la motivazione per fare di più per me e per la mia squadra. Sono concentrato solo sul Napoli, loro hanno l’ultima parola. Alla fine dell’anno vedremo cosa accadrà, ma non dipende da me. Spetta alla società». Parole che fanno capire che le big bussano alle porte: il Manchester United, il Chelsea, l’Atletico Madrid. Motivo d’orgoglio.

Fonte: Il Mattino