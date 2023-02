Miro Keci (d.g. Como Women): “Dopo la pausa nazionali, ora pensiamo a lottare per il nostro obiettivo”

La sosta nazionali è ormai giunta al termine ed il Como Women si appresta a vivere giorni di allenamento intensi, in preparazione alla gara contro il Milan di domenica. Alcune calciatrici della rosa sono già rientrate agli ordini di de la Fuente dopo impegni internazionali, mentre le altre lo faranno nella giornata di domani.

Della sosta nazionali e del momento della squadra ha parlato il direttore generale lariano,: “In questo momento la pausa nazionali probabilmente ci serviva – analizza il d.g. – perché dovevamo recuperare qualche infortunata. Il nostro obiettivo principale rimane quello che ci siamo detti a luglio in ritiro, poter raggiungere la salvezza. In un campionato a dieci squadre salvarsi per noi sarebbe come vincere lo scudetto. Posso dire che il Como Women c’è e dirà la sua fino all’ultimo minuto dell’ultima partita per raggiungere l’obiettivo.”Un traguardo che ci si era prefissati già ad inizio stagione e che rimane alla portata, dopo i risultati delle prime 17 giornate: “Sicuramente la Serie A in cui ci siamo ritrovati è stata una grande novità – afferma Keci – con un format del quale posso solamente ritenermi soddisfatto. È un campionato veramente avvincente e competitivo, e a parte la nostra prima partita di campionato contro la Juventus, tutte le altre sono state giocate fino all’ultimo minuto.” E poi ancora: “La massima serie è ovviamente tosta, ma ce la si può giocare contro chiunque. Le difficoltà che stiamo incontrando noi le stanno trovando anche altre squadre che hanno investito molto di più. Questa ovviamente non è una scusante, ma è la verità. Un campionato in cui si può vincere o perdere contro chiunque significa che il livello del torneo è alto.”Nella prossima partita il Como si troverà davanti un avversario difficile come il Milan e cercherà di invertire il trend negativo delle ultime partite: “Non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che questo è uno sport – puntualizza il direttore – ovvio che poi per tenere il morale alto servano anche i risultati, che non sempre stanno arrivando ultimamente, però dal punto di vista del gioco ci stiamo sempre esprimendo al meglio, e questo ci fa guadare positivamente ai prossimi impegni.”Pensiero finale rivolto a tutti i tifosi comaschi, che non hanno mai fatto mancare il loro supporto durante l’anno: “C’è da ringraziare i tifosi, perché nonostante siamo l’unica neopromossa in questo campionato i nostri spalti sono sempre gremiti. Li invito a continuare a sostenerci, perché le ragazze sentono il loro supporto e ne hanno bisogno.”

L’appuntamento per tutti i tifosi lariani, dunque, è domenica alle 14.30 allo stadio Ferruccio per Como Women-Milan.