Il numero di maglia di Di Lorenzo è sbagliato. Lo afferma Polverosi (CdS)

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista:

“Che l’Empoli possa giocare un brutto scherzo al Napoli, è molto-molto difficile. Gli azzurri sono la squadra più calcisticamente naturale d’Europa! Giocano senza alcuna fatica o condizionamento e non ne ho viste altre in giro per il mondo con questo tipo di calcio. Il lavoro dietro è enorme, ma è come se ogni tassello fosse d’incanto al posto giusto. Ieri la partenza dell’Eintracht è stata importante, ma non ho mai avuto dubbi che il Napoli potesse dominare anche in Germania. La semplicità, quasi la banalità con cui domina le gare fa arrendere qualsiasi avversario. Puoi preparare qualsiasi contromisura per questo Napoli, ma dal punto di vista del gioco resti sempre sotto. Davvero bisogna tornare al Milan di Sacchi o al Milan di Ancelotti per trovare esempi di una squadra italiana così dominante sia in Serie A che in Champions. Manca ora solo un ultimo passaggio: una grande vittoria simile, contro una nobile della Champions come Real o Bayern o il City… Non ho davvero più parole per descrivere cosa sta facendo Spalletti col suo Napoli. Questo Napoli ti fa diventare grullo, ti fa impazzire e va oltre qualsiasi immaginazione! La notizia clamorosa è che Kvara ha fatto una partita sottotono e comunque ha fatto un assist di tacco. L’ascesa di Di Lorenzo? È un numero 10, non un terzino. La palla che ha dato a Lozano, la dava Totti a Batistuta. Per non parlare del suo gol col sinistro… Poi da tifoso dell’Empoli, ammetto che lo seguo con grande affetto. Lui e Mario Rui sono da sempre dei portenti, solo chi non vuole vedere non lo nota. Era evidente che fosse un grande terzino destro già ad Empoli”.