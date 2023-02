F. Porzio, dirigente sportivo: “Ha i bilanci in ordine ed è protagonista in Italia ed Europa”

Il campione di pallanuoto e dirigente sportivo Franco Porzio è intervenuto a Radio Marte: “Il Napoli ci sta dando grandi soddisfazioni. E’ stata bellissima la vittoria di ieri in Europa. Sono molto felice. In Champions ovviamente non c’è nulla per scontato, ma il Napoli sta dimostrando qualità. Ci sono tutti i presupposti per andare avanti. Dobbiamo dare atto a De Laurentiis: ha i bilanci in ordine e ha la squadra protagonista in Italia e in Europa. La Juventus? Secondo me se fosse stata un’altra società, sarebbe stata già radiata. Ovviamente aspettiamo le sentenze per giudicare, ma quello che si legge, se le accuse fossero confermate, è grave. In città c’è grande maturità, si aspetta il momento giusto per esplodere di gioia e festeggiare lo scudetto”.

Fonte: Radio Marte