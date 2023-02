Ecco perchè è possibile sognare di vincere la Champions

Sognare non costa niente. Ma mai come quest’anno, sognare è anche lecito. Non tanto perché il Napoli è padrone assoluto del proprio destino in campionato e negli ottavi di Champions League, ma perché la squadra di Luciano Spalletti ha dimostrato di avere la forza per mettere sotto chiunque, al di là del nome e del blasone che si porta dietro. Non è una questione di risultati, ma di maturità, di capacità di approccio alla gara che non si trova facilmente in altre concorrenti per il titolo. E allora se la pratica scudetto sembra essere già archiviata, o almeno manca davvero poco visto il margine così importante sulle inseguitrici, in Champions League ci sono tutti i presupposti per compiere un’impresa che impiegherebbe ben poco a diventare letteralmente epica. La vittoria di Francoforte, per come è arrivata, per come è stata gestita e per gli effetti psicologici che potrebbe avere sulla squadra, altro non è che la cartina al tornasole di un lavoro scrupoloso e attento portato avanti da tempo da parte di staff tecnico, società e giocatori. Una unione di intenti che mai come adesso sta raggiungendo picchi di bellezza che vanno a braccetto con la concretezza. Fonte: Il Mattino

Factory della Comunicazione