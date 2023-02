Di Napoli, ex calc.: “Osimhen? Ha una potenzialità pazzesca, ma può ancora migliorare e maturare”

Arturo Di Napoli, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. “Champions? Credo sia stata una buona tornata d’andata. Il Napoli non credo abbia grosse difficoltà al ritorno perché ha dimostrato una clamorosa superiorità territoriale e nelle idee. Per Inter e Milan il discorso è diverso, ma hanno comunque dato un segnale forte che fa gioire tutto il calcio italiano. Sono pillole di buon auspicio per il futuro. Al di là degli amori personali di ognuno, credo sia fondamentale che le nostre italiane vadano avanti nella competizione perché non fa altro che arricchire la nostra immagine e il nostro calcio, proprio anche economicamente. Lukaku e Osimhen? Per il Napoli il nigeriano è il finalizzatore di tutte le azioni e ha una potenzialità pazzesca, secondo me non ancora espressa del tutto. Può ancora migliorare e maturare, ma è comunque tutto il collettivo che lo mette in condizioni di esprimersi. Su Lukaku il discorso è diverso: l’Inter ha bisogno della qualità, dei gol e dell’uomo. Romelu è un ragazzo d’oro, si mette a disposizione e lo fa con gioia anche quando non fa gol. La sua condizione fisica era precaria, per cui spero che in questa fase finale si ritrovi il miglior Lukaku, giocatore troppo importante per i nerazzurri. Lukaku sposta di più come singolo rispetto a Osimhen, che sta facendo tanto ma non è da solo: penso ad Anguissa, Lozano, Di Lorenzo, Raspadori quando ha giocato al suo posto…”

Factory della Comunicazione