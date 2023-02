De Laurentiis perplesso su Lozano: “Cambia i suoi agenti continuamente”

In terra di Germania, De Laurentiis ritrova la parola. Se ne è stato a lungo defilato, ha assorbito le critiche e ora lentamente prova a mettersi al centro di ogni cosa. Con un pizzico di nostalgia per il tempo perso a stare dietro le quinte. «A volte se arrivano proposte irrinunciabili…». Già, come si fa a pensare che abbia torto? Il patron parla di Lozano a TNT Mexico. Ma poi passa alle stelle da blindare, Lobotka, Osimhen, Zielinski, Kvaratskhelia. Lascia intendere che il prezzo lo fa lui, il messaggio è chiaro, è un avvertimento ai pirati del mercato. «Sono molto bravo a fare i contratti, quando vengono da me sono bloccati. Non sarà difficile trattenerli, ma mai dire mai perché a volte ci sono delle offerte che non si può fare a meno che accettare. Secondo me li vedremo brillare ancora per tanto tempo». C’è poco da capire: con il prezzo giusto, la gioielleria Napoli apre le sue vetrine. Altro che «non vendo nessuno». Vende, ma solo se arrivano offerte stratosferiche. Le sue parole sono un avviso ai naviganti: se pensate di venire a trattare e tirare sul prezzo, perdete tempo. Perché il Napoli è in salute economica e non ha bisogno di cedere le sue stelle per ragioni di mercato. Se vende, lo fa solo per prezzi folli. Per esempio 140 milioni per Osimhen o almeno 65 milioni anche per Lozano, eletto MVP del match dalla Uefa. Il rinnovo del Chucky è uno degli argomenti della primavera, De Laurentiis è perplesso: «Cambia i suoi agenti continuamente, quindi dovremo incontrarci con i nuovi rappresentanti per parlare del suo futuro. Mi auguro che resti a Napoli a lungo». Ha un contratto da più di 4 milioni a stagione, difficile poter rinnovare agli stessi ingaggi. «Lo sapevo che sarebbe stata una grande stagione, dovevamo girare pagina: quando hai per troppo tempo gli stessi giocatori, anche se sono bravissimi, diventano demotivati. I nuovi si sono dimostrati subito affidabili. Non è il Napoli del singolo, ma del gruppo. Questo Napoli per tanto tempo può dire ancora la sua». Al centro del progetto tecnico sempre Spalletti: rinnovo automatico fino al 2024 a 2,7 milioni di euro. Poi, si vedrà se prolungare ulteriormente o meno. Ma non adesso. Fonte: Il Mattino

