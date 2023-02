Champions: due rivali più umane sono alla portata degli azzurri

Il campionato è diventato oramai un monologo azzurro, ma la Champions è un’altra storia. Non solo perché le partite si giocano in gara di andata e ritorno, ma perché le avversarie sono le squadre più forti d’Europa, quelle che programmano una stagione intera con l’obiettivo allungare le mani sulle grandi orecchie di quella coppa. Il Real Madrid è specializzato nelle notti europee e seppur stia zoppicando in campionato ha messo alla berlina il Liverpool sotto la Kop, rifilando 5 “pappine” a Klopp a casa sua, come loro nessuno mai. Il Bayern è andato a vincere a Parigi: ovvero nel giardino di casa di Messi, Neymar e Mbappé, non propriamente i primi tre capitati. E poi c’è il Manchester City, con Guardiola che vorrebbe finalmente riprendersi la coppa e far coronare il sogno degli sceicchi. Ma al netto delle tre superpotenze (che magari potrebbero anche scontrarsi tra di loro ai quarti di finale) il Napoli non ha nulla da invidiare alle altre per poter sognare di arrivare in fondo e d’altra parte i bookmakers indicano gli azzurri tra i favoriti per il titolo. Vietato porsi limiti, perché quando giochi così bene e hai la mente sgombra da ogni tipo di pensiero è ancora più facile mettere le ali e volare sempre più in alto. L’impressione è che dovranno essere le altre a guardarsi bene dal Napoli e volerlo evitare a tutti i costi. Fonte: Il Mattino

Factory della Comunicazione