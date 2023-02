Tosto, ex calciatore: “Con la gara di ieri il Napoli ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno”

Vittorio Tosto, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Con la gara di ieri il Napoli ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Restano 90 minuti e il Napoli parte con 2 gol di vantaggio per cui la situazione è favorevole. Adesso però bisogna cambiare subito testa perchè l’Empoli è altra storia. Pensare che l’Empoli possa fermare questo Napoli significa fare un miracolo sportivo per cui non credo, ma c’è da cambiare subito strada e mentalità e ritornare sui propri binari. Empoli può essere un’insidia come lo è stata la Cremonese in coppa Italia, ma il Napoli ha già commesso questo sbaglio per cui immagino non si farà trovare impreparato. Spalletti è stato sempre riconosciuto come uno degli allenatori più bravi sul lavoro individuale e non è un caso che Osimhen sia diventato letale sotto porta e lo stesso Kim sta usufruendo del lavoro del tecnico perchè i compagni di reparto avevano già acquisito dallo scorso anno. Spalletti oggi è sulla bocca di tutti perchè il Napoli è esploso in Italia e in Europa, ma lui è un insegnante di calcio e tutte le sue squadre sono migliorate con lui in panchina”.

Factory della Comunicazione