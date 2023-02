Mpansikatu, ds: “Osimhen ha fame, vuole arrivare, vuole migliorare ecco perchè è diventato un leader”

Malu Mpansikatu, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Il Napoli sta riscontrando molte simpatie. Anguissa è arrivato quasi come un pacco regalo, al Fulham non era riuscito ad esprimersi e per questo si pensava fosse solo un rincalzo, ma ha dimostrato di essere un protagonista. In Premier nessuno ha pensato di prenderlo perchè i parametri lì sono sballati: arrivano giocatori strapagati per mezza stagione buona e poi magari calciatori come Anguissa che hanno alle spalle una carriera importante non vengono considerati. Buon per il Napoli e anche per il calciatore che ha trovato in azzurro la sua piazza ideale. Spalletti lo fa sentire indispensabile e lui sta ripagando la fiducia. Ha segnato, ha fatto segnare, e si è rivelato uno dei migliori centrocampisti in questa Champions League.

Osimhen e Haaland? Gattuso non è riuscito a sfruttare del tutto il valore di Osimhen a causa degli infortuni, ma il suo valore lo ha sempre dimostrato. Ad oggi ha trovato continuità ed è nel modo positivo, al primo tiro fa gol e può ancora migliorare. Ha fame, vuole arrivare, vuole migliorare ecco perchè è diventato un leader. Tra le immagini più belle delle gare di ieri c’è l’abbraccio di Osimhen a Kvaratskhelia dopo il rigore sbagliato. Nel Napoli ci sono diversi leader, anche Di Lorenzo lo è ed è bella anche la sua storia.

Dipingere il volto di nero dei bambini un segno di razzismo? La penso diversamente dalla signora. Stiamo parlando di carnevale e di ragazzi che vedono in Osimhen un idolo. E’ proprio l’opposto, è un vanto”.

