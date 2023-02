Il “Galattico” Napoli ai voti del CdS: Kim e Rrahmani, due muri difensivi. Kvara è “umano”

Il Napoli vince per 0-2 sul campo dell’Eintracht Francoforte e si avvicina alla qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Dopo un inizio a favore dei tedeschi, pressing alto e Lindstrom che crea scompiglio ad Olivera. Con il passare dei minuti gli azzurri alzano i ritmi e sfiora la rete con Kvara, parata di Trapp. Sfortunato Lozano che su lancio di Di Lorenzo, coglie il palo e Osimhen si procura il rigore per il fallo di Buta. Dal dischetto però il georgiano si fa parare il penalty dal portiere tedesco. Il vantaggio arriva dal cross del messicano e tap-in da pochi passi di Osimhen. Nella ripresa Lozano e Kvara sfiorano il raddoppio, attento Trapp. I padroni di casa restano in dieci per il rosso diretto a Kolo Muani. Il raddoppio arriva dal tacco del georgiano e dal tiro a giro di Di Lorenzo. Nel finale l’Eintracht Francoforte sfiora la rete con Kamada, calcia centrale dove blocca Meret. Adesso testa ad Empoli per tenere il netto vantaggio sulle concorrenti. Secondo le pagelle del CdS super prestazione del trio a centrocampo e di Lozano a destra.

Factory della Comunicazione

Spalletti 8 – Ma quante squadre italiane hanno la forza di dominare in trasferta in Europa come fa il Napoli? Risposta: nessuna. E’ una goduria assoluta, un piacere e un orgoglio vedere questa squadra che sfonda letteralmente i tedeschi sul proprio campo, ben oltre il 2-0 finale e questo infatti è l’unico vero rammarico. Per le occasioni, il Napoli potrebbe chiudere la qualificazione a Francoforte. Scaloni, il ct campione del mondo, ha detto che la differenza la fa Spalletti. Difficile non essere d’accordo: Serie A o Champions, è sempre la stessa musica.

Meret 6,5

Si occupa solo della gestione della sua area. Come interventi, soltanto una deviazione su un cross insidioso nel primo tempo e una parata centrale su Kamada nel secondo.

Di Lorenzo 8

Basterebbe la palla nell’azione del palo di Lozano a far capire che come terzino destro nel Napoli gioca in realtà un numero 10. La conferma arriva sul gol del 2-0: un terzino arriva su quella palla e spara più forte che può, il capitano invece vede la porta e piazza un colpo da biliardo di sinistro.

Rrahmani 7

Annullato Kolo Muani dall’inizio alla fine.

Kim 7

Domina la difesa senza indugi, senza farsi condizionare dal giallo preso nel primo tempo. Di fronte al coreano, tutti muti.

Olivera 6,5

Cade sull’uruguayano la scelta felice di Spalletti che porta Mario Rui in panchina. Spinge meno di Di Lorenzo, ma garantisce sempre equilibrio alla fase difensiva.

Anguissa 8

Un tornado in mezzo al campo, quelli dell’Eintracht non riescono ad arginarne la furia atletica. Fra l’altro provoca l’espulsione di Kolo Muani.

Ndombelé (35’ st) sv

Non entra benissimo, sbaglia qualche pallone.

Lobotka 8

Leggera sofferenza iniziale, con qualche tocco impreciso, ma quando prende la scena lo fa da primo attore. Il primo gol parte da un suo recupero e immediato lancio perfetto per Lozano. Da lì in poi, il centrocampo tedesco si inchina ai piedi dello slovacco.

Zielinski 7

Gli manca solo il colpo decisivo. Ci si avvicina, certo, però non trova il suo solito spunto.

Lozano 8

Quando Speedy Gonzalez entra finalmente in partita, fulmina da solo la difesa tedesca. Nell’occasione del palo fa saltare Max e Jakic che in due non riescono a prenderlo. Nell’occasione dell’assist dell’1-0 si beve N’Dicka. Nell’occasione del 2-0, annullato per fuorigioco di Osimhen, va a rubare palla ancora al frastornato N’Dicka. Non c’è nulla da fare, non lo prendono. Forse nella ripresa è un po’ egoista quando decide di concludere il contropiede anziché guardare Osimhen smarcato in area.

Elmas (35’ st) sv

Ci prova, ma l’Eintracht è tutto dietro e non c’è spazio. In ogni caso, le sue poche iniziative sono pregevoli.

Osimhen 8

Quale nuovo aggettivo si può trovare per questo fenomeno? Prende il rigore e ci riesce fulminando Buta che, partito in vantaggio, lo abbatte in area con una pedata. Segna il gol dell’uno a uno quando incenerisce Jakic, Trapp e Tuta. Poi fa anche il 2-0, annullato per una gamba in fuorigioco.

Simeone (39’ st) sv

Cerca invano il quinto gol in Champions, ma in 10’ non può fare troppo.

Kvaratskhelia 6,5

Notizia clamorosa: Kvara non ha giocato una grande partita e ha perfino sbagliato un calcio di rigore. Anche il georgiano è umano e può capitare una serata come questa. Nel secondo tempo sbaglia anche una buona occasione e poi si fa parzialmente perdonare con l’assist di tacco per la rete di Di Lorenzo.

Politano (39’ st) sv

Qualche spunto, quando il Napoli però ha smesso di spingere

A. Polverosi (CdS)