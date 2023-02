ESCLUSIVA – A. Lazzaroni (sind. Dimaro-Folgarida): “Sul ritiro posso dare una certezza. La festa scudetto? Ci stiamo attrezzando”

Il Napoli prosegue la sua stagione da sogno, domina in campionato e ieri ha vinto per 0-2 la gara d’andata degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. In estate c’è la grande attesa dei ritiri per preparare la prossima stagione. Ilnapolionline.com ha intervistato il sindaco di Dimaro-Folgarida Andrea Lazzaroni.

Factory della Comunicazione

Recentemente c’è stata la visita di De Laurentiis a Dimaro-Folgarida. Hai avuto l’occasione di parlare con lui per il prossimo ritiro? “Ti confermo che c’è stata la sua visita in Trentino, anche se fino a ieri era in Germania per l’ottavo di finale del Napoli. Partita che tra l’altro ho visto ed è stata una vittoria meritata, un palo colpito, un rigore non trasformato, due reti, perciò una serata incredibile. Gli azzurri avrebbero meritato di segnare più gol, ma va bene così come ha detto mister Spalletti. Ti dico che il ritiro si farà e aspettiamo il presidente nei prossimi giorni per continuare a parlarne”.

Si sanno più o meno le date del prossimo ritiro in Trentino? “Sulle date certe no, ma penso che più o meno il tempo sarà su una ventina di giorni e dovrebbe iniziare o il 7 o il 10 Luglio. Come ti ho detto prima ne riparleremo con De Laurentiis e probabilmente potrebbero esserci novità in merito”.

Sei sindaco di Dimaro-Folgarida non da molto, però ti vorrei chiedere come nasce il binomio vincente con il Napoli calcio? “Il Napoli prima di Dimaro-Folgarida era stato in Trentino, precisamente a Folgarida, perciò già conosceva alla perfezione le nostre zone. Mi ricordo che già in quel periodo vennero diverse squadre anche non di prima fascia, una di queste era il Siena. Penso che il nostro sia una Regione che piace tanto e che difficilmente si vuole andare via”.

In Trentino arrivò da calciatore sconosciuto Kvaratskelia ed oggi è uno dei più affermati. Avevi la sensazione che potesse avere tutto questo potenziale? “Io come molti di noi avevamo la curiosità di vederlo all’opera e devo essere sincero non lo conoscevo come calciatore. Il georgiano è l’ennesima intuizione del presidente De Laurentiis e di chi opera sul mercato. Anche ieri sera, pur non segnando il rigore, ha dimostrato di essere un calciatore eccezionale. Il Napoli nel complesso è una squadra che gioca e diverte, perciò bravi tutti”.

Infine il Napoli si sta avviando alla conquista del titolo, anche se c’è sempre la giusta scaramanzia. Il Trentino nell’eventualità si sta già organizzando per l’eventuale festa? “Come hai detto tu, la scaramanzia è d’obbligo, visto che mancano ancora diverse giornate da qui alla fine, però come detto all’inizio il ritiro si farà. Per l’eventuale festa ci stiamo attrezzando e come dico spesso siamo nati pronti, perciò non ci faremo trovare impreparati. Posso dirti che sarà un’estate bellissimo e magari con un trofeo in più”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®