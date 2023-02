Durante, op. di mercato: “Napoli su Vitor Roque? Non è un gigante, ma nell’area di rigore si muove come tale”

Sabatino Durante, operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Sono a Buenos Aires e ci sono stato anche a novembre e già mi chiedevano di questo Napoli perchè poi le persone il calcio lo conoscono. E’ passato tanto tempo dal Napoli di Maradona e invece camminando per strada ho visto tante tute di quel periodo è stato piacevole.

Napoli su Vitor Roque? Non è un gigante, ma nell’area di rigore si muove come un gigante. Ha una garra incredibile ed i piedi di un brasiliano, ma credo che sia in direzione Barcellona. L’accordo è quasi chiuso, c’è di mezzo Guardiola che ha sempre un occhio particolare per il Sudamerica. Gioca ad alti livelli in Brasile, gioca la Libertadores che è un pò come la Champions e non ha neanche 20 anni. Ha vinto delle partite anche da solo per cui sì, ha grandi qualità.

Il nostro calcio va rifondato totalmente, siamo rimasti molto indietro. E’ stato bravo Giuntoli, lui è un cavallo di razza e bisogna lasciarlo lavorare perchè non ha paura di sbagliare. Nel calcio sbaglia meno chi decide, chi invece aspetta mesi e mesi prima di prendere un calciatore sbaglia molto di più.

Il Napoli sta giocando un calcio europeo, il Milan è vero che ha vinto col Tottenham, ma non ha fatto nulla. Un miglioramento generale delle italiane in Europa c’è stato, ma siamo almeno al terzo posto nei campionati in Europa per cui dobbiamo fare ancora molto. Certo, se oltre al Napoli si qualificassero le altre allora un passetto lo faremmo, ma credo che siamo ancora abbastanza indietro”.

