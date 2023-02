Thomas Berthold: “Napoli stasera attento all’ambiente. Con Diego ci ho giocato contro in Nazionale ed era fenomenale”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Thomas Berthold, ex Borussia Dortmund:

Factory della Comunicazione

“L’Eintracht, in casa, è molto forte ed in Europa fa molto bene. Ho visto il loro centravanti al Mondiale, è un giocatore molto interessante e veloce, freddo davanti alla porta. Ha bisogno di poco per fare gol. Maradona? Le partite col Napoli sono sempre state molto particolari, si mettevano a bussare i clacson col motorino e non ci facevano dormire. Con Diego ci ho giocato contro in Nazionale ed era fenomenale, peccato ci abbia lasciati presto. Match di stasera? Il Napoli deve stare attento al pubblico. È sicuramente favorito, in Europa ha dimostrato di giocare molto bene ed in Italia sta stracciando il campionato. Il Napoli è l’unica squadra, quest’anno, che offre spettacolo. Ho visto le mie ex squadre, Roma e Verona e mi sono quasi addormentato. Questa sera, per me, ci sarà un 2-2. Per me, se il Manchester City non vince il campionato, può essere tra le favorite per la Champions. Difesa del Napoli? I campionati si vincono con una forte difesa, Napoli in fase difensiva è una squadra che dà poco spazio. In Champions League, fare errori è deleterio, perciò la chiave è proprio quella. Classifica dei migliori giocatori? Diego è il migliore di tutti i tempi. Ciò che ha fatto nel suo periodo è inimitabile. Una grandissima persona, l’ultima volta l’ho incontrato in Russia al Mondiale e già non stava in stato ottimale. È sempre stato un uomo che si è messo a disposizione dei compagni, soprattutto quando ha avuto i suoi momenti no con Ferlaino. Di cosa mi occupo? Stiamo lavorando ad un nuovo stadio per Verona, ci vuole tempo, c’è tutto un iter da rispettare. Anche lo Stadio Maradona è da rifare, quello non può essere uno stadio, quando vai in bagno ti fai male (ride, ndr)”.