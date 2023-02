Pacchioni: “Basta non andare a Francoforte credendosi più forte”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Paolo Pacchioni, giornalista

“Siamo abituati ad analizzare le partite e solitamente ciò che basta in Italia, in Europa non è sufficiente e invece il Napoli non solo ha fatto un campionato fin qui perfetto, ma non si è distratto neanche in Champions. E’ giusto mantenere i piedi per terra, ma il campionato diciamo che è molto avviato e in prospettiva si può anche pensare di fare turnover in vista della Champions. L’Eintracht non va sottovalutato, ma non è il Manchester City per cui i quarti sono possibili e quando si è in ballo si prova a ballare. Quest’ano il Napoli ha i numeri per provarci perchè nell’Europa che conta si è presentato in maniera sfacciata, facendo goleade, stravincendo sempre. Un solo errore non deve commettere il Napoli: andare a Francoforte pensando di essere più forte dell’avversario, ma credo che Spalletti lavorerà molto anche sulla mente. Il Napoli è in un momento magico e quando sai che sei che ti viene tutto, provi anche la giocata difficile e fai cose che vanno oltre la normalità. Il bello del Napoli è che non pensa a non sbagliare, ma a fare sempre il meglio che si possa.

Il Napoli cerca sempre di dominare l’avversario e non mi fido troppo delle squadre che prima di un impegno importante staccano la spina perchè poi riattaccarla non è sempre automatico. E’ un bene che a Reggio Emilia il Napoli sia stato quello di sempre, quando si è in condizione positiva è meglio restare sempre accesi. Gli ultimi anni hanno dimostrato che non i può basare tutto su finanziamenti che poi fai fatica a reggere. Nel corso dei prossimi mesi anche il City vedrà un periodo complicato e costruire squadre solide e brillanti come ha fatto il Napoli puntando sui giovani credo sia la strada da seguire”.