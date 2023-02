L. Spalletti: “La Champions? Occasione più grande rispetto al campionato”

Un Napoli in forma straordinaria (sette vittorie di fila in campionato e +15 sulla seconda) torna in Champions League per sfidare l’Eintracht Francoforte a domicilio nell’andata degli ottavi di Champions League. La squadra di Luciano Spalletti si è resa protagonista di una corsa incredibile ed inaspettata nella massima competizione europea, chiudendo il suo girone al primo posto con 15 punti davanti al Liverpool. Ora per passare ai quarti c’è da superare i tedeschi, vincitori dell’ultima Europa League.

Spalletti a Sky: “Grandissima occasione”

Oltre che in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Francoforte, Luciano Spalletti ha parlato anche ai microfoni di Sky: “Se il campionato è una grande occasione, la Champions è una grandissima occasione: questi calciatori se lo sono meritati sul campo di giocare queste partite. È dallo scorso anno che cerchiamo di lavorare per raggiungere questi obiettivi. Sono partite differenti rispetto al campionato. Loro sono più abituati alle gare da dentro o fuori e noi dobbiamo essere bravi a ragionare più velocemente rispetto a quanto facciamo in campionato”. Glasner, tecnico dell’Eintracht, ha avuto belle parole per il Napoli ma si è detto convinto di poter vincere: “Qualche punto debole ce l’abbiamo come ce l’hanno loro – commenta Spalletti – Lui conosce bene noi e noi li seguiamo dall’anno scorso, da quando hanno vinto la finale di Europa League, perché da quelli che vincono c’è sempre da imparare. Sarà una partita difficile contro un avversario che sa stare bene in campo: abbiamo il 50% di possibilità di passare il turno”. Ma Spalletti confida nei suoi: “Ho a che fare con calciatori forti, uomini veri, che hanno assorbito in maniera corretta la passione del pubblico napoletano, con delle individualità che possono metterci del proprio: Kvara per esempio, col Sassuolo, ha fatto un gol stilisticamente bellissimo”.

Spalletti elogia le ‘riserve’

Spalletti parla poi delle alternative ai ‘titolari‘: “Raspadori e Simeone ci hanno risolto tanti problemi, Elmas ogni volta che l’ho messo ha fatto grandi cose. Lozano e Politano sono i due che ho cambiato più volte perché il livello è altissimo di tutti e due così come Mario Rui e Oliveira, che hanno caratteristiche diverse. Domani sera vedremo di far funzionare tutto al massimo”.

Spalletti: “Conosco Glasner, sarà dura”

Spalletti continua a rispondere alle domande dei giornalisti: “Cosa vorrei vedere domani? Che ognuno sia nella sua scatola: a un tipo come Kvara non posso chiedere il lavoro di Di Lorenzo, ma quando avrà palla l’Eintracht si dovrà ripiegare e ci vorrà la sua disponibilità. A livello generale mi aspetto che si riesca a fare la partita che il Napoli sa fare da quando si è iniziato, far circolare la palla e comandare la partita”. Poi un giudizio sul tecnico avversario Glasner: “Lo conosco da tempo perché l’ho affrontato con lo Zenit. C’è il rispetto reciproco per il lavoro degli allenatori, io ho una serie di collaboratori che il Napoli mi mette a disposizione per andare a vedere le squadre che fanno del buon calcio e che sono andati a vedere l’Eintracht che ha vinto l’Europa League. Sanno andare ad attaccare alto ma sono anche capaci di retrocedere e lavorare sullo spazio. Per GLasner solo complimenti anche per quello che sta facendo in campionato, per quello domani parliamo di una partita difficile. Ci siamo incontrati in ascensore, ma non è successo niente… Lui è un avversario da cui si può anche imparare, loro hanno numeri e giocate belle da copiare e noi ce le siamo segnate sul blok notes”.

Spalletti: “Osi e Kvara senza paura”

Spalletti elogia poi i suoi due gioielli Osimhen e Kvaratskhelia: “Stanno lanciando dei segnali al calcio mondiale, ma non bisogna dimenticare che sono dei ragazzi giovani e da plasmare – ha detto il tecnico del Napoli –, che De Laurentiis e Giuntoli sono stati bravi a prendere in una rosa ampia di nomi. Domani è una di quelle sere in cui non è lecito avere paura e vedremo giocate che solo giocatori come loro sanno mostrare. Sarà un evento importante per la loro crescita”.

Spalletti ‘punge’: “Non mi fido dei giornalisti”

Spalletti ‘punge‘ poi i giornalisti: “Non mi fido di voi, mi ricordo delle domande a inizio campionato, quando dicevate che non saremmo neanche entrati in Champions League, meglio non fidarsi di voi” ha detto sorridendo. Secondo Spalletti poi non c’è una favorita tra Napoli e Eintracht: “Il loro tecnico ha detto che hanno il 50% di possibilità di qualificazione nella doppia sfida e la penso come lui”.

Ecco Spalletti: “Conosco i miei uomini”

Arrivato Luciano Spalletti in conferenza stampa: “Che Napoli mi aspetto? Conosco i miei calciatori e conosco gli uomini che sono – ha detto il tecnico azzurro –. Forse l’Eintracht ha un po’ più di esperienza nelle gare da dentro o fuori, ma anche in campionato abbiamo affrontato le partite ragionando in questo modo, quindi siamo pronti. Stasera darò da mangiare alle renne che domani sera ci metteranno lì a disposizione tanti regali, vedremo se saremo capaci di scartarli”

Spalletti a Sky: “Forse qualche cambio”

Dopo Di Lorenzo sarà la volta di Spalletti che intanto ha parlato ai microfoni di Sky: “Abbiamo il 50% di possibilità di qualificarci – ha detto il tecnico del Napoli –, è una grandissima occasione meritata sul campo. Glasner dice che punta sui nostri punti deboli? Nessuno è perfetto, tutti hanno dei punti debole, anche loro. Cambi? È possibile che qualche cambio ci sia rispetto all’ultima partita”.

