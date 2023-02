Imparato: “Si avverte l’appeal di Kvara, è il più atteso”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gaetano Imparato, giornalista

“L’Eintracht è una squadra da prendere con le molle. Sono in città già da ieri e abbiamo portato il sole perchè oggi è davvero una bella giornata, anche se fa tanto freddo. L’Eintracht sta cercando di fare il salto di qualità e c’è grande attesa per la gara di stasera visto che per la priva volta giocherà gli ottavi di Champions. Lo stadio sarà pieno e qui ci sono tanti napoletani, tanti provenienti dall’Italia, ma molti anche dalle vicinanze. Il Napoli incuriosisce, in Europa è molto seguito e anche qui lo hanno seguito. Kvaratskhelia ha un appeal particolare da queste parti e certamente c’è anche curiosità di vedere Osimhen, ma il più atteso è il georgiano.

L’esperienza può essere un piccolo handicap per quadre come il Napoli che non vincono da tempo, ma dall’altra parte può essere una carica maggiore perchè c’è meno tensione e si può scendere in campo per giocare e divertirsi. Il Napoli ha fame e per questo non credo che l’esperienza possa danneggiare la squadra.

Non avverto tensione in città, per ciò che sto vedendo c’è un’aria serena, ci sono sciarpe del Napoli in città e c’è tranquillità”.