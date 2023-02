Fusi: “Napoli, la leggerezza fondamentale per esprimersi al meglio”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luca Fusi, ex calciatore

“Quando giocammo contro la Lokomotiv Lipsia? Francini fu fantastico perché ci regalò il gol che ci permise di andare avanti in quell’avventura conclusasi felicemente. A quei tempi c’erano un ambiente ed un pubblico particolare in Germania, adesso invece non fa quasi più differenza giocare in casa o in trasferta anche perché ci saranno i tifosi del Napoli questa sera. Nella partita di questa sera ci possono essere dei valori che si possono avvicinare. Ovvio che nel doppio confronto il Napoli si fa preferire e siamo tutti un po’ curiosi su come torneranno ad esprimersi gli azzurri in Champions League. Se riuscirà a mantenere lo stesso atteggiamento anche in questa competizione si può pensare di arrivare molto lontano. Questa è la forza dell’allenatore che ha saputo plasmare questo gruppo. Se i giovani avranno contraccolpi stasera? Sono giovani che comunque hanno già sulle spalle questo campionato che li ha resi consapevoli delle proprie forze. In campionato stanno dominando, la Champions diventa un di più e hanno quella leggerezza che diventa fondamentale per esprimersi al meglio. Non penso che ci sia competizione da parte di Osimhen nel voler superare un compagno in classifica marcatori, in questo momento la forza del Napoli è che tutti vogliono vincere e portare la squadra ad alti livelli. Osimhen si è calato nel progetto di questa società. Visto quello che ha fatto la società nel mercato estivo rinunciando a nomi importanti, non guardando al nome e alla paura della piazza, il presidente in questo caso è stato bravissimo insieme all’allenatore che ha indicato i giocatori che potevano fare qualcosa di buono a Napoli”.

Factory della Comunicazione