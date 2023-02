Eintracht: non solo Kolo Muani, tra i più forti ce ne è un altro

Intervistato dai microfoni di SerieANews.com, queste le parole di 21 giornalista di Tuttosport

Qual è il giocatore più pericoloso dell’Eintracht? Quello che il Napoli dovrebbe temere. “La risposta più ovvia è Kolo Muani. Adesso che lo stanno conoscendo tutti, sta diventando un giocatore di caratura internazionale. Al Mondiale e non solo ha fatto benissimo. Io invece te ne faccio un altro di nome, di cui si parla molto poco che è Jesper Lindstrom, il giocatore più creativo. Lo presero due anni fa dal Brondby, io lo conoscevo e s’intravedevano già dalle amichevoli dei pezzi di tecnica straordinari. Era un giocatore che con uno schiocco di dita ti faceva succedere le cose, quelli che ti entusiasmano. Ha il dribbling facile, il piede veloce, rapidità”.

Lindstrom è uno di quelli che fanno divertire i tifosi. “Esattamente, infatti è un pezzo pregiato della rosa. Anche di lui si parla un po’ poco perché forse non ha grossissimi numeri a livello di gol e assist. Però se guardi i gol che fa, sono tutti bellissimi (ride, ndr). Questo depone in suo favore. Secondo me sono loro due quelli più pericolosi in termini di finalizzazione. Se però il Napoli vuole riuscire a fermare l’attacco dell’Eintracht, deve fermare il cervello che è Mario Gotze. E’ quello che con un tocco, una sponda, un movimento, è talmente più avanti degli altri come testa, come percezione del calcio, che sostanzialmente quando la palla passa nella sua zona, c’è già una situazione di pericolo. Perché accelera il gioco, crea, è un giocatore totale. Nemmeno lui ha grossi numeri, se guardi le statistiche non lo risaltano. La statistica che più esalta Gotze è quella dei km percorsi in partita. E’ tra i giocatori che corre di più in tutta la Bundesliga. Fisicamente non è più il giocatore che dava tante incertezze, non dava garanzie. E’ diventato un giocatore affidabile, tecnicamente non lo scopriamo oggi. E’ rinato fisicamente, a livello tecnico non ci sono mai stati grossi dubbi. Quella è la chiave”.