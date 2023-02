Corbo: “Il Napoli non deve sognare, ora deve realizzare”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Antonio Corbo, editorialista La Repubblica: “Questo Napoli sta vivendo un momento magico a tal punto da far pensare che il cammino in Champions possa prendere una certa piega. Il Napoli deve sentire qualcosa in più, mi dispiace che Spalletti non l’abbia detto in conferenza, ha la costante preoccupazione di pensare che sia tutto molto difficile, ha lamentato anche il fatto che il Napoli pare favorito oltre ogni misura. Questo Napoli non deve più sognare i trionfi in Europa, ma ha la responsabilità di realizzarli: è la squadra che funziona meglio e la squadra più forte, addirittura i bookmakers si sono adeguati. Napoli in semifinale? Nulla è precluso, visto lo stato di forma di Kvara e Osimhen. Il Napoli ha il dovere di credere nella sua forza. Il Napoli è tra le più forti d’Europa, ha tutto il dovere di dimostrarlo. Vittoria del campionato dell’altra Italia? Spero che i tifosi vivano la realtà così com’è: oggi il Napoli è una squadra fortissima e può puntare in alto. Questa serata è importante, bisogna vedere come reagisce questa squadra alle suggestioni di un incontro internazionale. Centrocampo cruciale? Voglio vedere la formazione, sarei per la conferma di Zielinski. Se il centrocampo mantiene bene le posizioni, il Napoli può permettersi il lusso di avere Lozano a destra. Parole di Spalletti? Mi incuriosisce molto questo personaggio. È un allenatore di grande valore, ha avuto il merito di andare a giocare in Russia e vincere lo scudetto, sono uomini di coraggio e avventura con la forza di mettersi in gioco. Non mi è sembrato, però, abbastanza prudente nell’evitare grane societarie. Sul piano tecnico non si discute”.

