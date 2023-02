CHAMPIONS LEAGUE – Eintracht Francoforte-Napoli 0-2, i top della squadra azzurra

Il Napoli torna a sentire la musichetta la Champions League, affrontando alla “Deutch Bank Park” i padroni di casa dell’Eintracht Francoforte per gli ottavi di finale. Inizio aggressivo dei padroni di casa con Lindstrom e Kolo Muani che cercano di mettere in difficoltà la difesa azzurra. I partenopei però cominciano a giocare, pressando in molte zone del campo. Il Napoli prende un palo con Lozano e Osimhen si procura il rigore, dal dischetto però Kvaratskelia si fa parare il rigore da Trapp. Gli azzurri però passano in vantaggio, Lobotka lancia Lozano e il nigeriano segna da pochi passi. Ad inizio ripresa ancora il duello tra il georgiano e il portiere tedesco vince ancora. L’Eintracht Francoforte resta in dieci per il rosso diretto a Kolo Muani. I partenopei la chiudono con il tacco di Kvara e Di Lorenzo segna a giro, imparabile per Trapp. Nel finale i tedeschi cercano con Kamada, ma calcia centrale da ottima posizione. Un successo che fa bene in vista del ritorno ed ora spazio alla trasferta di Empoli. Ecco le pagelle della sfida in Germania.

Di Lorenzo 7 – Alla vigilia aveva parlato il capitano azzurro e stasera a Francoforte è stato come sempre monumentale. Controlla Lindstrom, poi lancia Lozano che coglie il palo. Nella ripresa fa la mezz’ala e segna con una precisione incredibile. Davvero non si sa più che dire sul titolare anche della nazionale italiana.

Kim Minjae 7 – Il difensore sud-coreano aveva in Kolo Muani un cliente scomodo, ma come sempre non sbaglia nulla. Vince i duelli aerei e non sbaglia in fase di ripiegamento. Non cala la concentrazione fino alla fine della gara.

Rrahmani 7 – Come per Kim anche il difensore kosovaro aveva una serata difensiva non semplice, ma come sempre è impeccabile. Davvero un giocatore che come spesso si dice te ne accorgi quando non c’è.

Anguissa 7,5 – Il camerunense non veniva da prestazione confortanti, ma stasera si è ricordato delle serate Champions. Davvero impeccabile in chiusura e quando si spinge in avanti. Il secondo gol nasce da un suo passaggio in profondità e per poco non fa un gol alla Lavezzi. Esce tra gli applausi del popolo azzurro.

Lobotka 7,5 – Lo slovacco sbaglia un passaggio al minuto 13, forse non è abituato, ma poi domina a centrocampo. Davvero la palla e lui sono un tutt’uno ed è suo il lancio per la rete del vantaggio azzurro. Un giocatore che veramente Spalletti lo ha rigenerato.

Lozano 7 – Il messicano in questo inizio di 2023 sembra davvero trasformato. Corre sulla fascia, poi coglie il palo ed è suo l’assist per la rete di Osimhen. Peccato che non segna, ma davvero una furia per i tedeschi.

Osimhen 7 – Il nigeriano e la porta sono davvero una cosa sola. Anche nelle serate di Champions davvero è micidiale come non mai. Segna a porta vuota, poi annullato per poco e cerca di servire la palla ai compagni. Sono 20 centri di felicità.

Kvaratskelia 6 – Il georgiano stasera è stato umano, nel senso che non ha fatto gol ed ha sbagliato il primo rigore. Però la sua partita è anche un tiro parato da Trapp, un’occasione davanti al portiere, ma soprattutto un tacco volante decisivo. Si rifarà certamente, però è sempre presente in fase d’attacco.

A cura di Alessandro Sacco