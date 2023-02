Avv. La Marca: “Non si pescano a caso giocatori del calibro di Kvaratskhelia e di Kim”

L’avvocato, esperto di diritto sportivo, Domenico La Marca, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Eintracht Francoforte – Napoli – “Sarà una partita entusiasmante, si affronteranno due squadre che si trovano a loro agio nel proporre calcio e che possiedono entrambe una chiara e definita identità di gioco, difatti Glasner e Spalletti da questo punto di vista presentano delle anologie. Ritengo che sarà un incontro molto intenso dove il Napoli dovrà essere molto attento, non solo a Kolo Muani, abile persino in fase di rifinitura, ma anche agli inserimenti dei vari centrocampisti dell’Eintracht. Sarà un’altra prova di maturità oltre per il valore dell’avversario, visto che l’Eintracht ha una maggiore esperienza nelle partite ad eliminazione, proprio per il fatto che intorno al Napoli si sono create determinate aspettative giustificate dagli incredibili quanto meritati risultati ottenuti in campionato e proprio in Champions League”.

Una similitudine tra Eintracht e Napoli – “Il Napoli ha dimostrato come si può essere competitivi con le idee e la programmazione, non si pescano a caso giocatori del calibro di Kvaratskhelia e di Kim, in tal senso noto una similitudine con l’Eintracht Francoforte che in Germania è a pochi punti di distacco da un mostro sacro come il Bayern, difatti il club tedesco è stato capace di assicurarsi a parametro zero Kolo Muani, accostato al Milan e che avrebbe fatto comodo a quasi tutti i grandi club del nostro calcio, e che oggi vale almeno 40 – 50 milioni, o il danese Lindström, acquistato per soli 7 milioni, e che attualmente è uno dei giovani centrocampisti più talentuosi del calcio europeo. Da questo punto di vista la Bundesliga può essere un esempio visto che i club tedeschi difficilmente investono somme importanti per giocatori avanti con l’età ma si preferisce acquistare calciatori che possono diventare una risorsa sia in campo che dal punto di vista patrimoniale e tra questi rientra proprio l’Eintracht.”