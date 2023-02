Saccone: “Osimhen atleta pazzesco, Kvara margini di miglioramento incredibili”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli: “Osimhen ci sarà contro l’Eintracht, conoscendo i medici del Napoli lo avranno rimesso in piedi a tempi di record. Poi il sovraccarico è una cosa normale di questi periodi, non è nulla di grave. La forma atletica arriva giocando tanti minuti, quindi è normale che i più forti giochino spesso. Spalletti è stato bravo nel tenere tutti sulla corda e gestire le risorse al meglio. Poi ci sono calciatori imprescindibili, ma a volte anche 10 minuti in meno di gara riesce a fare la differenza per il recupero muscolare di un atleta. Per cui le 5 sostituzioni aiutano tanto Spalletti. Noi con Mazzarri facemmo un campionato dove arrivammo secondi, ma con soli 13-14 giocatori… Avessimo avuto anche noi i 5 cambi all’epoca, saremmo riusciti magari a dare filo da torcere alla Juventus fino all’ultimo. Il club ora ha costruito una rosa importante, ha sempre costruito con un trend in crescita costante. Il Napoli ha una formazione formidabile, anche se le altre concorrenti sono venute meno. Osimhen? È un atleta eccezionale, è cresciuto in maniera esponenziale. Paragonarlo a Cavani o a qualcun altro è quasi un limite, ma forse Edi aveva più armi nel suo bagaglio tecnico. Osimhen però sta dimostrando di valere tutto quello che si è sempre detto di lui. Speriamo solo che il Napoli non lo venda, così da avere una continuità al ciclo di Spalletti. Il campionato ormai è chiuso, dire il contrario sarebbe ridicolo: il Napoli ha vinto. Kvaratskhelia? È un atleta giovane, che ha margini di miglioramento incredibili. Speriamo non abbia mai grandi infortuni, ha potenzialità pazzesche”.

