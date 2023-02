Panchina D’Oro: Pioli si aggiudica il primo posto, anche Spalletti sul podio

Stamane a Coverciano sono stati assegnati i premi per la Panchina D’Oro, sia per la Serie A, sia per la B, sia per la C, nonchè per il calcio femminile. Stefano Pioli ha vinto la Panchina d’oro: è l’allenatore del Milan il migliore del 2021-2022, stagione in cui ha condotto i rossoneri al 19° scudetto, secondo è arrivato Davide Nicola, per via del miracolo-salvezza della Salernitana, terzo Luciano Spalletti. In Serie B vince Fabio Pecchia, artefice della promozione della Cremonese, in Serie C Silvio Baldini, capace di riportare il Palermo in B. Per quanto riguarda il calcio femminile, invece, a trionfare è stato il tecnico della Juventus Woman, Joe Montemurro.

