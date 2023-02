Gaudino, ex Eintracht: “Domani non bisogna dare spazio a Kolo Muani che è bravo negli spazi”

Maurizio Gaudino, di origini napoletane, ex attaccante dell’Eintracht e dello Stoccarda e attuale agente Fifa, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Sono orgoglioso delle mie origini napoletane. Ogni volta mi ricordate il gol realizzato al San Paolo nella finale di Coppa Uefa contro lo Stoccarda. Domani c’è questa sfida contro l’Eintracht Francoforte: è una squadra molto forte e unita. E’ cresciuta tanto negli ultimi mesi nonostante la sconfitta con il Colonia in trasferta. L’Eintracht è molto forte in attacco, non bisogna dare spazio a Kolo Muani che è bravo negli spazi. Goetze poi è sempre un fuoriclasse. L’Eintracht ha difficoltà nel possesso palla, preferisce ripartire, quindi il Napoli deve evitare di dare campo ai tedeschi. Gli azzurri hanno un piccolo vantaggio nel doppio confronto, non a caso è primo in classifica in serie A. Napoli e Eintracht avrebbero meritato entrambe di andare avanti, sono squadre unite e hanno entrambe fame. L’Eintracht più abituata agli scontri diretti in coppa avendo vinto l’Europa League? Neanche tanto, come il Napoli è squadra giovane in quanto a esperienza europea, in questo senso partono alla pari. Sarò allo stadio di Francoforte, per la tv ma anche perchè me lo ha chiesto mio figlio e sono felice di vedere questa gara”.

