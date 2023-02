Casale: “Lobotka e Anguissa fondamentali, il Napoli può aprire un ciclo”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Pasquale Casale, ex Napoli, e ha parlato di Anguissa e Lobotka.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Quando due campioni entrano in sintonia, si intendono subito. A certi livelli c’è bisogno anche di altre qualità, tutte quelle che hanno dimostrato Osimhen e Kvara come una coppia di innamorati. Chiave per la partita con l‘Eintracht? Sicuramente sfruttando gli spazi sarà semplice per Kvara e Osimhen per colpire in contropiede.

C’è più possibilità per esaltarsi tra gli spazi. Vedo un Napoli evoluto verso la semplicità del gioco, tutti cercano gli attaccanti, ci sta tenere palla per far passare il tempo, ma abbiamo due grandissimi giocatori in avanti e prima gli arriva la palla, meglio è. Meret? Mi ha sorpreso quest’anno.Quando sei super impegnato è più semplice stare in porta, lui si sta facendo trovare pronto nonostante i pochi tiri in porta che subisce.

Sembrava che si stesse perdendo, invece ha trovato forza e coraggio, è molto più intraprendente, anche nelle uscite. Difesa dell’Eintracht? II Napoli visto in Europa non ha problemi a fare risultati anche a Francoforte. La loro difesa non è fortissima e se sbaglieranno l’approccio alla gara, sarà davvero rischioso per loro. Lobotka? Ha grandissime qualità e gioca in un Napoli perfetto, con le sue geometrie è un giocatore di riferimento, ma la differenza la fa Anguissa.

Sono due giocatori fondamentali. Per me, il salto di qualità arriverà quando ci sarà più libertà per Kvara: la chiave è lui. Cammino di Champions? Il Napoli è devastante. Le coppe sono anche fortuna, se gira bene… chissà. In questo Napoli ci credo tantissimo.

Ciclo Napoli? Se avessimo vinto lo scudetto l’anno scorso, il ciclo non ci sarebbe stato. Questa squadra, per com’è venuta fuori, aprirà un ciclo. Poche squadre sono all’altezza di questo Napoli e la società può anche permettersi di prendere qualche innesto. Mantenendo questa struttura sicuramente si può aprire un ciclo”.