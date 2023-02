Agostini: “Questo è un Napoli consapevole; Osi e Kvara avrebbero fatto la differenza anche in passato”

Factory della Comunicazione

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo Agostini, ex calciatore del Napoli: “Francoforte? Vengono in mente tanti ricordi amari, tra andata e ritorno. Pensavamo di fare qualcosina in più dopo aver eliminato il Boa Vista e invece venimmo eliminati. Quelle furono due serate per me importanti e di buon livello, ma alla fine prevalsero i tedeschi. Giocare al Maradona davanti ai propri tifosi ha un significato diverso ora, questo è un Napoli consapevole della propria forza. Non è più il Napoli fragile che in Europa poi veniva meno e stentava. Questo Napoli ha l’intensità e la forza di potersela giocare con qualsiasi squadrone. Un consiglio al Napoli di oggi? Quello di non sottovalutare l’Eintracht e di non fare alcun calcolo. Come mostrato nei gironi, deve pensare partita per partita e non snobbare nessuno. In Europa dovrà riproporre la stessa consapevolezza e la stessa concretezza che mostra in campionato. Il Napoli con questa mentalità può affrontare chiunque e mettere sotto anche i top club della Champions. Io resto sempre tifoso del Napoli, ho fatti solo due anni qua ma avrei potuto farne altri. Mi è rimasto nel cuore, è un posto da favola dove ho ancora tanti amici stretti. Osimhen e Kvara negli anni ’90? Avrebbero fatto la differenza anche in quella Serie A piena di campioni. Ora è un calcio un po’ più libero e vantaggioso per gli attaccanti, ma hanno tutti e due caratteristiche che avrebbero fatto benissimo anche ai tempi nostri”.