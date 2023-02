Napoli Futasal – La capolista se ne va, vittoria sul Monastir 

La prima volta di De Gennaro: “Un’emozione grande esordire in A”

La capolista se ne va. A Cercola gli azzurri fanno bottino pieno approfittando del kappaò dell’Olimpus in

casa della L84 e portandosi così a 48 lunghezze ed a +5 sui Blues. Ci vuole più di un tempo per buttare giù la

porta stregata di Timm, e ci pensa il Titi Borruto con una prodezza dalla distanza. Dieci secondi e l’estremo

difensore avversario atterra Salas in area, Fortino raddoppia dal dischetto. Lo spazio lasciato a Rafinha è

letale, il più semplice dei 3-0 per capitan Perugino. Podda lancia il power play e tenta il tutto per tutto:

segna solo Dani Martin e De Gennaro, titolare in luogo di Pietrangelo, para il resto. Gioia per i ragazzi di

Marìn al triplice fischio.

Marìn sceglie per la prima volta dall’inizio il giovane classe ’02 tra i pali ed i partenopei immediatamente

colpiscono un montante con Fortino. Splendido Salas in percussione, suola per Robocop che si divora un

goal già fatto. Occasione per Etzi sull’altro fronte, Perugino non riesce ad approfittare di una sbavatura di

Martin. L’ultima chance di una prima frazione che non ne è ricchissima capita sul petto di De Simone,

servito da corner: palla out.

Alla ripresa dei giochi De Gennaro si oppone due volte a Dani Chino. Timm si salva su un tap in di Rafinha e

la porta comincia a sembrare più che stregata, soprattutto quando da due passi Arillo incappa in Murga che

frena le sue gioie sulla linea. Il portiere dei sardi sbarra la strada a Robocop da metri zero. Una situazione

che poteva sbloccarsi solo con una giocata individuale ed in questo Borruto è maestro: botta terrificante da

fuori a 11’24” ed 1-0. La partita si distende: Salas ubriaca la difesa e l’estremo difensore lo atterra, 2-0 di

Fortino dal dischetto. L’azione del tris è uno spettacolo a 13’54”: Rafinha parte, la palla per lui è il solito

delizioso lob di Honorio nel vuoto della difesa isolana ma il numero 11 è generoso e serve l’accorrente

Perugino, che non può sbagliare. Il power play bianconero serve solo a ridurre il gap con Dani Martin.

Vincono 3-1 gli azzurri, che sabato prossimo saranno in trasferta a Dosson.

SALA STAMPA – “Loro bravi a difendersi, Timm è stato anche un po’ fortunato – le parole di coach Marìn. –

Sbloccandola poi si è messa in discesa. Siamo soddisfatti così, bravi a non perdere la testa. De Gennaro?

Andrea nell’ultimo mese si sta allenando benissimo, doveva fare questa esperienza perché avremo bisogno

di lui. Sono molto contento, ha potenzialità enormi”.

“Emozionatissimo – dice De Gennaro all’esordio da titolare nella massima serie. – Grazie al mister ed ai miei

compagni per la fiducia, ora testa alla prossima. Voglio ancora dimostrare la mia forza, ne approfitto per

una dedica al mio amico Ganho che è fortissimo e si riprenderà”.

NAPOLI FUTSAL-MONASTIR 3-1 (0-0 p.t.)

NAPOLI FUTSAL: De Gennaro, F. Perugino, Salas, Fortino, Borruto, De Luca, Arillo, Rafinha, Honorio, A.

Perugino, Mateus, Pietrangelo. All. Marín

MONASTIR: Timm, Jesùs Murga, Murroni, Moura, Quintairos, Arzu, Etzi, Mattana, Dani Chino,

Cianchi, Dani Martin, Pileri. All. Podda

MARCATORI: 11’24” s.t. Borruto (N), 11’37” rig. Fortino (N), 13’54” F. Perugino (N), 14’35” Dani Martin

(M)

AMMONITI: Etzi (M), Jesùs Murga (M), Moura (M), Timm (M)

ARBITRI: Angelo Bottini (Roma 1), Alex Iannuzzi (Roma 1) CRONO: Massimo Seminara (Palermo)

