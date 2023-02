Kvara? Cruyff, sputato: l’antenato si è di certo alzato ad applaudire!

Da quando è approdato, da sconosciuto, non bisogna mai dimenticarlo, in Serie A e lo si è visto muoversi, ondeggiare, puntare, dribblare, rientrare su di un piede e poi l’altro, sterzare, andar via in velocità, i paragoni si sono sprecati. Come chi è? Come chi gioca? A chi somiglia quel fenomeno di Khvicha Kvaratskhelia? Kakà, Meroni, Best, Baggio…Uno dei nomignoli che gli è stato concesso e che a lui piace è Kvaradona, fino ad accostarlo al Caravaggio. Dopo lo splendido gol di venerdì sera a Reggio Emilia, Gigi Garanzini, su La Stampa, ha invece accostato il georgiano ad un olandese, per meglio dire, l’olandese: Johann Cruyff. Ecco quanto scritto:

