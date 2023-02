Diritti Tv Champions: le utime tra Rai, Sky e Mediaset

Arriva dopo che la Uefa aveva rifiutato tutte le offerte arrivate in un primo momento dall’Italia. Per lo streaming c’era anche Dazn (che come noto ha puntato fortissimo sulla Serie A), per il match in chiaro si erano fatte sotto Mediaset, che se l’era accaparrato nell’ultimo bando, e la Rai, che dopo gli ascolti del Mondiale anche senza l’Italia aveva deciso di tentare un nuovo investimento calcistico. Sky, come detto, ha invece ottenuto anche la possibilità di trasmettere un incontro per ogni giornata di Champions in chiaro e lo farà ovviamente sul suo canale Tv8.

Factory della Comunicazione

In teoria la pay tv potrebbe adesso intavolare una trattativa privata per cedere i diritti della partita visibile a tutti a Mediaset o alla Rai, ma è facile pensare che avendo ottenuto il grosso dei pacchetti in esclusiva voglia legare il proprio marchio alla Champions e tenera anche quello per la gara in chiaro, pure per promuovere gli ascolti di Tv8. In ogni caso sono questioni che verranno affrontate nei prossimi mesi.

Fonte: Gazzetta