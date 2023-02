Difesa – Spalletti si affiderà alla “guida” Rrahmani e il “muro” Kim

E per far strada nella massima competizione europea devi avere anche una solidità difensiva che il Napoli mostra e non è un caso che da tre gare non prenda gol in campionato (in otto gare nel 2023 solo tre subiti). Magari gli avversari non erano competitivi, ma il Napoli rischia poco perché difende a partire da Osimhen, primo aggressore nella trequarti avversaria e coi sincronismi di una squadra che per difendersi corre sempre in avanti e difficilmente “scappa” indietro. E nel caso l’essenziale Rrahmani, la vera guida della terza linea, e il dirompente Kim in qualche modo risolvono. E poi se per tredici gare su trenta non ha subito gol il merito è anche di Meret, portiere ritrovato.

Factory della Comunicazione

Fonte: Gazzetta