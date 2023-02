Cambi Champions: tre a Reggio Emilia, tre a Francoforte

Tre cambi con il Sassuolo, e contro l’Eintracht. Base solida, un ritocco a destra nel tridente e la trasformazione della catena di sinistra. Tradotto: Mario Rui per Olivera, Zielinski per Elmas e Lozano per Politano. L’idea è questa. Nello specifico dei citati ruoli, l’avvicendamento tra un elemento e l’altro non altera quasi per niente l’interpretazione del sistema, una sorta di andata e ritorno, uno esce e l’altro entra come nella staffetta. In attesa della rifinitura in programma domani, insomma, la possibile formazione dovrebbe essere questa: Meret in porta; linea a quattro difensiva con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui; terzetto di centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski; e tridente d’attacco formato da Lozano, Osimhen e Kvara. Assenza forzata per l’infortunato Raspadori. Da aggiungere la prima convocazione europea per i due nuovi acquisti di gennaio: Gollini e Bereszynski. Il terzo portiere di coppa, per esigenze di lista, sarà Idasiak e non Marfella come in campionato.