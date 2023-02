SERIE C FEMMINILE – Domani spicca il big-match Bologna Fc-Venezia

Fine settimana di riposo per la serie A e la B femminile, per gli impegni dell’Italia all’Arnold Clark Cup, ma non per la serie C. Spicca su tutte per il girone B il big-match Bologna Fc-Venezia.

Factory della Comunicazione

La Lega Nazionale Dilettanti, in occasione della Giornata Nazionale del Personale Sanitario, ha proposto di effettuare l’ingresso in campo delle squadre accompagnate dagli operatori sanitari, ove presenti, nonché la contestuale lettura di un messaggio di ringraziamento per tutte le gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, in programma nelle giornate dal 17 al 20 febbraio 2023.

Girone A: Real Meda-Angelo Baiardo, Città di Pontedera-Pavia, Pro Sesto-Pinerolo, Freedom-Azalee Solbiatese, Fiamma Monza-Lucchese, Su Planu-Vittuone.

Girone B: Rinascita Doccia-Villorba, Venezia 1985-Sambenedettese, Portogruaro-Padova, Triestina-Lumezzane, Jesina-Riccione, Bologna-Venezia FC, Vicenza-Orvieto, Meran-C. S. Lebowski.

Girone C: Crotone-Pescara, Frosinone-Lecce Women, Ludos Palermo-Res Roma, Independent-Salernitana, Vis Mediterranea-Academy Sant’Agata, Roma-Grifone Gialloverde, Chieti-Trastevere.

Fonte: lnd