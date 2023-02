COPPA ITALIA FEMMINILE – Le semifinali di ritorno e in contemporanea verranno trasmesse su La7

La Divisione Calcio Femminile, con la circolare n° 98, ha ufficializzato le date e gli orari delle gare di ritorno delle semifinali della Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane. Juventus-Inter e Roma-Milan si giocheranno entrambe sabato 11 marzo con calcio d’inizio alle ore 14.30: una scelta, quella di far disputare le gare in contemporanea, per garantire la realizzazione di “Coppa Italia Live”. La7, per non far perdere neanche un’emozione agli appassionati, garantirà infatti collegamenti con entrambi i campi e un rimbalzo di linea tra Vinovo e il Tre Fontane, in un pomeriggio avvincente che eleggerà le due squadre che si giocheranno il trofeo vinto lo scorso anno a Ferrara dalla Juventus in finale sulla Roma.

Factory della Comunicazione

“Siamo felicissimi che La7 abbia deciso di realizzare Coppa Italia Live per le semifinali di ritorno – il commento del presidente della Divisione Calcio Femminile, Ludovica Mantovani -. Quello della diretta simultanea da più campi è un format adrenalinico e ormai consolidato: sarà emozionante per noi e anche per le ragazze protagoniste in campo vivere un pomeriggio come quello di sabato 11 marzo”. Le gare di andata delle semifinali della Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane si giocheranno tra sabato 4 e domenica 5 marzo e, come quelle di ritorno, saranno trasmesse anche su TimVision.

Fonte: figc.it