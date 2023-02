CALCIO FEMMINILE – Paloma Lazaro (att. Parma): “Questo club è importante per la crescita del movimento”

L’attaccante del Parma Femminile Paloma Lázaro Torres Del Molino, ieri pomeriggio, martedì 14 febbraio 2023, è intervenuta in collegamento telefonico in diretta con la trasmissione “Palla in Tribuna” in onda sui 102 e 104 megacicli di Radio Parma. “Sono stata accolta fin dall’inizio molto bene. Sto provando a trascinare con la mia esperienza il gruppo: sono contenta perché finalmente si respira un po’ di aria fresca e queste ragazze ne avevano bisogno perché da tempo stavano lavorando facendo le cose per bene, per cui era naturale che i risultati arrivassero prima o poi. Nell’ambiente si parlava molto del Parma Femminile, del progetto che c’è dietro, delle strutture, degli investimenti del Presidente e ora sono contenta di vivere questa realtà dal di dentro. Una realtà come la nostra penso che sia importantissima per la crescita del calcio femminile in Italia. Il lavoro che si stava facendo, finalmente si sta iniziando a vedere: adesso abbiamo un mese, senza considerare la partita con la Juve, per preparare i play out. Ora si respira fiducia e ci vogliamo provare fino in fondo. Già in passato mi ero trovata in spogliatoi con tante compagne in arrivo da paesi esteri, quindi serve avere qualcosa in più perché ci sono tante culture e lingue diverse, ma il bello dello sport è proprio questo, perché si impara, si cresce e si capiscono altre culture. Sì, Mister Panico mi sta facendo giocare dietro la punta. Io sono di scuola spagnola, per cui mi piace giocare, mi piace la palla, con libertà di muovermi di andare nello spazio. Mi piace muovermi liberamente per andare dove si possono creare pericoli. Sono una calciatrice tecnica, quindi alla fine non sono una che si nasconde, ma che preferisce stare al centro del gioco. Bellissimo il mio primo gol di domenica? Sì, merito anche delle mie compagne: da novembre stanno lavorando veramente bene, adesso c’è un po’ più di fiducia, e alla fine contano i punti. Se le ragazze continueranno a lavorare come solitamente fanno, ora, con fiducia, le cose ci riusciranno anche meglio, sperando di continuare così fino alla fine. Il terzo gol, in contropiede, è stato un esterno a rientrare: nello spogliatoio poi abbiamo riso perché si sentiva un silenzio pazzesco dalla tribuna perché da quella angolatura tutti potevano pensare che il mio tiro finisse fuori e invece ho calciato con l’esterno: è una giocata che provo spesso in allenamento, ho avuto il coraggio di farla e per fortuna è entrata. No, non è stata casuale, ma proprio una soluzione che ho cercato: un po’ il momento che stiamo vivendo, un po’ il senso di responsabilità ti portano a fare questo tipo di giocate. Senza paura ho avuto il coraggio di calciare così, come faccio in allenamento e ho avuto la fortuna che la palla entrasse dentro! E’ vero che vengo da Madrid e che sono stata in grandi città italiane, ma Parma ha la sua bellezza. Da quando sono arrivata mi han detto che siamo anche state fortunate con il tempo. C’è il sole che splende e vado spesso a passeggiare con il cane. E’ una città piccola che ti sa accogliere bene: la gente è gentile e quindi mi trovo bene. E’ molto carina”.

Factory della Comunicazione

Fonte: parmacalcio1913.com