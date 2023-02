CALCIO FEMMINILE – L’Italia Under 19 batte la Germania ai calci di rigore

Una tripletta di Victoria Marie della Peruta ha trascinato la Nazionale Under 19 femminile al pareggio (3-3) contro la Germania, nella seconda partita del torneo La Nucia, in corso in Spagna. L’Italia ha poi vinto ai calci di rigore, riscattando il ko contro la Norvegia di due giorni fa. E’ stata la giocatrice della University of North Carolina (ma lo scorso anno in Serie A con la maglia del Pomigliano) a segnare le tre reti – l’ultima delle quali al 90′ – che hanno permesso alla squadra di Selena Mazzantini di raggiungere il pari: dal dischetto, invece, protagonista il portiere del Parma Giulia Zaghini, che tra due giorni festeggerà 18 anni e che ha parato due dei tiri delle tedesche. “Sono molto felice per le ragazze che hanno fatto una grande prestazione – le parole di Mazzantini -. Al di là del risultato, che comunque le ha premiate, sono felice per la prova e per la reazione, che però già conoscevo avendo vissuto partite simili in passato. La squadra sa soffrire e reagire: per quello non sono sorpresa. Siamo diventate una squadra vera”. Per l’Italia, il torneo La Nucia – che vede impegnate dieci nazionali – si chiuderà martedì alle ore 18 contro la Danimarca.

Rispetto alla partita di giovedì contro la Norvegia, Mazzantini ha cambiato la formazione iniziale per nove undicesimi: confermate solo Sorelli in difesa e Dragoni a centrocampo. Dal 1′ anche l’altra classe 2006 convocata per la trasferta spagnola, Manuela Sciabica (Sassuolo). L’Italia è andata sotto al 22′, per effetto del gol segnato da Dafina Redzepi, giocatrice del Bayern Monaco, ma ha subito reagito, colpendo una traversa con Giulia Dragoni (Barcellona). In apertura di ripresa è arrivato anche il raddoppio della Germania firmato da Franziska Kett (Bayern Monaco), ma è stata Della Peruta a trascinare le sue compagne alla reazione: dopo un gol (tra l’altro bellissimo) annullato al 54′ per fallo di mano, due minuti più tardi è arrivato quello valido, per il 2-1 che ha rimesso l’Italia in partita.

Al 64′, però, ancora Kett ha segnato la terza rete per la Germania, complice anche una deviazione. Altra reazione azzurra, che 180 secondi dopo ha portato alla seconda rete di Della Peruta, che si è ripetuta a pochi secondi dallo scadere per il definitivo 3-3, arrivato peraltro con l’Italia in 10 per l’espulsione di Sorelli. Dal dischetto, grande protagonista Giulia Zaghini, che con due parate ha regalato la vittoria all’Italia, infallibile dagli 11 metri.

Risultati e programma del Torneo La Nucia

16 febbraio

Norvegia-Italia 3-0

18 febbraio

Germania-Italia 5-7 d.c.r. (3-3 al 90′)

21 febbraio

Ore 18: Danimarca-Italia