UFFICIALE – Da lunedì in vendita i biglietti per Italia-Inghilterra. Prezzi e modalità

L’affascinante match con l’Inghilterra aprirà il percorso degli Azzurri di Roberto Mancini nelle qualificazioni a EURO 2024. Giovedì 23 marzo, fischio d’inizio alle ore 20.45, sarà lo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli a fare da teatro alla sfida contro i Three Lions.

A partire dalle ore 11 di lunedì 20 febbraio, in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, sarà possibile acquistare i tagliandi per l’incontro. I biglietti saranno disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. La vendita libera prenderà il via alle ore 12 di mercoledì 22 febbraio.

La FIGC prosegue la politica di prezzi popolari: sono previsti tagliandi a partire da 14 euro e agevolazioni riservate alle famiglie, ai giovani e agli Over 65.

La Nazionale torna a Napoli a quasi dieci anni di distanza dall’incontro delle qualificazioni al Mondiale 2014 con l’Armenia, disputato il 15 ottobre 2013 e terminato 2-2 con i gol di Alessandro Florenzi e Mario Balotelli. Per l’Italia sarà la 26ª gara nel capoluogo campano, dove ha raccolto 13 successi, 8 pareggi e 4 sconfitte. Sono 30 i confronti tra Italia e Inghilterra, con un bilancio di 11 vittorie azzurre, 11 pareggi e 8 affermazioni inglesi.

PREZZI DEI BIGLIETTI

Tribuna Posillipo: € 60

(Over 65: € 50; Vivo Azzurro Membership Card: € 45)

Tribuna Nisida: € 45

(Over 65: € 40; Vivo Azzurro Membership Card: € 30)

Tribuna Family: Adulto € 25, Under 18 € 18

Distinti Superiori: € 40

(Over 65: € 35; Under 12: € 5; Vivo Azzurro Membership Card: € 25)

Distinti Inferiori: € 30

(Over 65: € 25; Under 12: € 5; Vivo Azzurro Membership Card: € 20)

Curve: € 14

Corporate Hospitality: € 160

***

INFO RIDOTTI. I biglietti ridotti Over 65 sono riservati alle persone nate prima del 23 marzo 1958. I biglietti ridotti Under 12 sono riservati ai bambini fino ai 12 anni (nati dopo il 23 marzo 2011) e sono acquistabili solo presso i punti vendita Vivaticket abilitati. I biglietti ridotti Vivo Azzurro sono riservati ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card. I biglietti Tribuna Family (Adulto e Under 18) sono riservati ad un gruppo familiare di minimo 2 persone, di cui almeno un adulto e uno o più minorenni (nati dopo il 23 marzo 2005) per un massimo di 4 biglietti in totale.

CORPORATE HOSPITALITY. Per informazioni e acquisto dei biglietti di Corporate Hospitality scrivere a [email protected]

DIVERSAMENTE ABILI. I diversamente abili potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso tra il 1° e il 16 marzo, fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/, a condizione di essersi registrati allo stesso link entro il 28 febbraio, seguendo le procedure riportate.

TESSERE FEDERALI E TESSERE CONI. I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2022 con diritto al posto in Tribuna d’Onore potranno accedere alla stessa – fino ad esaurimento dei posti disponibili – o alla Tribuna Posillipo; i tagliandi andranno richiesti scrivendo a [email protected], allegando copia della tessera federale o della tessera CONI e di un documento di identità valido, entro le ore 20 di lunedì 20 marzo. I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2022 non aventi diritto al posto in Tribuna d’Onore potranno accedere ai Distinti Inferiori, fino ad esaurimento dei posti disponibili; i tagliandi andranno richiesti scrivendo a [email protected], allegando copia della tessera federale o della tessera CONI e di un documento di identità valido, entro le ore 20 di lunedì 20 marzo.

***

La FIGC si riserva il diritto di invalidare il titolo di accesso e/o non consentire l’accesso o la permanenza all’interno dell’impianto sportivo in caso di violazione delle presenti condizioni di biglietteria o qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il possessore del titolo si sia reso responsabile di atti che mettano a repentaglio le condizioni di sicurezza all’interno o all’esterno dell’impianto.

I tifosi ospiti possono acquistare i biglietti solo per il settore ospiti tramite la Federcalcio inglese (The FA). Nel caso in cui un tifoso inglese acquisti un biglietto al di fuori del settore ospiti, gli organizzatori (FIGC) si riservano il diritto di annullare il biglietto (e rimborsarlo) o di cambiare il posto anche in base alle decisioni delle autorità di pubblica sicurezza.

The Italian FA (FIGC) reserves the right to invalidate the admission ticket and/or not to allow access or stay inside the Stadium in the event of violation of these ticketing conditions or if, at its sole discretion, it deems that the holder of the title has been responsible for acts that jeopardize the safety conditions inside or outside the Stadium.

Away fans are allowed to purchase tickets only for the away sector via the English Football Federation (The FA). In case a away supporter purchases a ticket not in the away sector, the organizers reserve the right to void the ticket (and reimburse it) or to change the seat also according to the public security authorities decisions.

La FIGC raccomanda di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi. La FIGC non risponde di eventuali frodi subìte a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati.

Fonte: figc.it