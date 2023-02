SERIE C FEMMINILE – Liz Trombin neo acquisto della capolista Bologna

Il Bologna F.C. 1909 è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, di Mia-Marie Liz Trombin per la prima squadra femminile. Arrivata sotto le Due Torri da svincolata, è già a disposizione di mister Bragantini.

Trombin, nata il 22/09/1998 a Bonn (Germania), è una calciatrice italo-tedesca di piede sinistro che può rivestire più posizioni d’attacco, in particolare ala destra o sinistra, ma all’occorrenza anche prima punta. Ha cominciato a giocare a calcio fin da piccola, all’età di sei anni, in una squadra maschile tedesca, passando nel settore giovanile femminile del SC 13 Bad Neuenahr all’età di 14 anni, vestendo le maglie di Under 15 e Under 17. Proprio in quest’ultima categoria è stata convocate per sei match con la DFB Auwahl, andando in gol in un’occasione. Poi, in seguito a un periodo di studio negli USA, è tornata in Germania nella prima squadra del SC 13 Bad Neuenahr: nella stagione 2018-2019 in 9 partite ha segnato 2 gol, mentre nella stagione scorsa è passata al SV Menden, con cui ha realizzato 7 reti in 22 gare. Nel corso della carriera, ha svolto anche provini con Bayer Leverkusen e 1. FC Koln.

Per motivi di studio, dal settembre scorso si è trasferita a Bologna, unendosi così alla formazione rossoblù.

Di seguito, le sue dichiarazioni:

«Ho scelto il Bologna perché volevo unire la mia passione per il calcio allo studio, visto che qui sto svolgendo il Master in Scienze Politiche: ho avuto l’occasione di stare con la squadra, in prova, e oltre ai dirigenti che hanno scelto di tenermi, io sono stata convinta da loro per la linea del club e l’unione dello spogliatoio. In questa seconda parte di stagione, mi aspetto tante vittorie per centrare la promozione in Serie B, sperando di migliorare insieme a staff e compagne. Gioco a calcio da quando sono piccola e in Germania ho avuto modo di stare a un buon livello: non mollo mai, non sopporto la negatività e non vedo l’ora di sostenere la squadra in campo. Dall’altra parte, devo migliorare sottoporta».

Fonte: bolognafc.it