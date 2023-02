SERIE A – Sassuolo-Napoli 0-2, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, prima della sfida in Champions League contro l’Eintracht Francoforte ha affrontato il Sassuolo al “Mapei Stadium”. Al primo affondo gli azzurri passano, Olivera lancia Kvaratskelia che supera tre avversari e Consigli rimane immobile. I padroni di casa dopo un minuto sfiorano il pari con Laurientè che prende il palo. I partenopei prendono il palo con Osimhen. Il nigeriano si rifà e segna di potenza, battendo Consigli sul suo palo. Il Sassuolo segna a fine primo tempo con Laurientè, ma il VAR lo annulla per fuorigioco di Defrel. Nella ripresa il Napoli sfiora per due volte la terza rete con Osimhen, ma la mira e il portiere di casa gli nega la gioia della doppietta. I neroverdi sfiorano il gol con Henrique e nel finale con Thorsvedt. Nel recupero segna Simeone, ma Lozano va in fuorigioco. Adesso la testa va alla Champions contro l’Eintracht Francoforte, con un vantaggio importante sulle dirette concorrenti. Ecco le pagelle della sfida di Reggio Emilia.

Top

Rrahmani 7 – Il difensore kosovaro sia con Defrel che a seguire su Pinamonti, ha tenuto la guardia alta senza commettere errori. Suo l’assist per la rete straordinaria di Osimhen. Bene anche nella ripresa senza commettere sbavature.

Kim Minjae 6,5 – Mezzo voto in meno per un errore a metà ripresa nella fase d’impostazione, per il resto solita partita attenta, vincendo i duelli aerei e anche nei recuperi. Insomma il solito “muro” orientale.

Olivera 6,5 – Spalletti si gioca la carta del terzino sinistro e come sempre l’ex Getafe non tradisce le attese. Inizia l’azione dove Kvaratskelia fa il resto. Bene anche nella ripresa dove spinge in avanti.

Lobotka 7 – Il regista slovacco come sempre, anche se lo marchi, non perde la palla. Giocatore che ormai non ci sono più aggettivi per il “pupillo” di Hamsik e non sbaglia fino alla fine della gara.

Osimhen 7,5 – Il nigeriano è una furia, questo lo sanno tutti, ma stasera ha davvero fatto cose egregie. Spunto personale e palla che va sul palo. Segna di potenza la rete numero 19 in campionato e sfiora per tre volte la doppietta. Esce dal campo e si saprà nelle prossime ore che ha l’ex Lille.

Kvaratskelia 7,5 – Il georgiano è ormai non solo una certezza, ma una forza della natura. La rete fatta contro il Sassuolo è la più bella da quando è in Italia. Spunto e cross per i compagni, insomma davvero devastante.

Flop

Di Lorenzo 5 – Il terzino destro stasera aveva in Laurientè un osso duro e non ha avuto una serata semplice. In difficoltà nel primo tempo, meglio nella ripresa, però può succedere.

Anguissa 5,5 – Il centrocampista camerunense non è certo nel suo momento migliore della stagione. A tratti lotta in mezzo al campo, però certamente può fare di più.

A cura di Alessandro Sacco