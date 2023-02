LIVE SERIE A – Sassuolo-Napoli, esodo azzurro al “Mapei Stadium”

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Colombo; Ass1: Galetti; Ass2: Tolfo; IV: Orsato; VAR: Doveri; AVAR: Banti

18,10 – Il giornalista di Sky Massimo Ugolini aggiorna dall’esterno del “Mapei Stadium” le ultime sulla sfida Sassuolo-Napoli. “Il Settore Ospiti sarà chiuso, ma non mancherà il sostegno dei tifosi azzurri che saranno 8 mila. Per quanto riguarda la formazione possibile solo due cambi Elmas e Politano al posto di Zielinski e Lozano. Sui neroverdi Berardi è in ritiro con la squadra quindi andrà in panchina, mentre a centrocampo Maxime Lopez al posto di Obiang”

Questa sera al “Mapei Stadium”, fischio d’inizio ore 20,45, si giocherà per la ventitreesima giornata di campionato la sfida tra il Sassuolo e il Napoli. I neroverdi che dovrà fare a meno solo di Toljan, cercheranno di proseguire la striscia positiva. In casa azzurra invece per ottenere un’altra vittoria in attesa delle concorrenti e del ritorno in Champions League. Out l’ex della sfida Giacomo Raspadori. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

