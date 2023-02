Di Fusco: “Il Napoli cura il minimo dettaglio, in Kvara vedi la mentalità di Spalletti”

Inizia un periodo in cui le partite si faranno sentire, ci sarebbe stato bisogno anche di Raspadori per avere più cambi. Sassuolo? Occhio a Frattesi, insieme a Berardi fa danni in attacco. Ma il fatto che quest’ ultimo non ci sia è un bene per il Napoli. L’ unica cosa che per fortuna non è cambiata in questi anni sono i tifosi: erano il 12° uomo prima e lo sono anche adesso, queste le parole di Raffaele Di Fusco alla trasmissione Legends – Ci vediamo a Napoli, produzione di Nexting, in onda su Napflix (canale 116) e Canale 8 (numero 14 sul telecomando) ogni giovedì alle ore 21:00. Contro la Cremonese in fase difensiva il Napoli ha presentato un 4-1-4-1, con Lobotka tra le linee. Di fatto è come se il Napoli si fosse quasi preparato per la partita con il Sassuolo, con Bajrami tra le linee. Il Napoli sta guardando i dettagli al minimo rispetto all’ anno scorso, anche con squadre sulla carta minori. In questo caso la partita è stata adattata anche a una piccola come la Cremonese. Rispetto alla gara contro lo Spezia il Napoli contro la Cremonese è stato addirittura troppo frenetico. La mentalità di Spalletti la si vede da Kvaratskhelia che va a prendere la palla che sta per andare in corner e fa gol, mentre Kean della Juventus va a prendersi il calcio d’angolo.

Un occhio anche ai prossimi avversari europei: l’ Eintracht è 6° in classifica in Bundesliga, ma ha degli attaccanti che fanno giocare bene anche i centrocampisti, si muovono molto. Hanno perso l’ ultima in campionato, ma prima hanno pareggiato anche con il Bayern Monaco. Sarà una partita tosta come lo sono state altre. Loro schierano la difesa a 3, bisogna sperare che diventi a 5: vorrà dire che il Napoli li avrà costretti a giocare nella loro metà campo.