Pavarese: “Sono convinto, il Napoli arriverà in finale di Champions. Ecco chi affronterà”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gigi Pavarese, dirigente, e ha parlato del Napoli e della Champions.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue dichiarazioni:

“Spalletti ha fatto un grande lavoro a Napoli perchè molti calciatori sono cresciuti tantissimo sotto l’aspetto tecnico. In primis Osimhen, ma anche nell’innesto di Kvaratskhelia, l’allenatore è stato determinante. Tutti temevamo l’approccio del calciatore, ma la grande intuizione di Giuntoli unita alla capacità dell’allenatore hanno permesso al ragazzo di esplodere subito.

So cosa significa vincere e da tifoso è ancora più bello. Sono convinto che il Napoli arriverà in finale di Champions, per la bellezza della squadra, per la qualità del gioco, per la crescita a livello nazionale e internazionale, perché ha acquisito credibilità e sono certo che la finale sarà Napoli-Benfica. L‘Eintracht non è una squadra semplice da affrontare, ha delle qualità, ma il Napoli ha fatto tesoro degli errori degli anni scorsi e adesso è mentalizzato.

Affronta ogni gara come se stesse giocando contro la Juventus o il Real Madrid e poi ciò che stupisce è l’unione del gruppo. La costruzione della squadra, nonostante le mille polemiche, è stata eccezionale perchè la dirigenza aveva già in mente i sostituti dei big in partenza”.