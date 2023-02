Mandorlini: “Tutti nel progetto, Spalletti ha dimostrato di essere tra i migliori”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea Mandorlini, ex allenatore del Sassuolo: “La gara contro il Napoli si prepara da sola. Giocare contro i più forti è sempre bello e stimolante, ha ragione Dionisi nel dire che bisognerà avere un po’ di presunzione di poter battere gli azzurri. Certo, in questo momento, il Napoli appare quasi invulnerabile e insuperabile per chiunque. Gli azzurri hanno un vantaggio importante in classifica e l’obiettivo per loro è arrivare quanto prima a dama. Poi c’è anche la Champions, ma Luciano è bravo nel far ruotare la rosa e a tenere tutti dentro il progetto. Finalmente il momento di Simeone? Ci sono tante partite ore, si farà trovare ancora una volta pronto. Ci sono impegni ravvicinati e Luciano saprà mettere in atto una rotazione che lo includerà ancora di più. Ci scommetterei sempre che uno come Giovanni torni ad essere un valore aggiunto per il Napoli. Sassuolo-Napoli? Difficile capire quale sarà il risultato, ma ripeto: gli azzurri sembrano imbattibili. E’ un dato di fatto però che il Sassuolo è in ripresa e hanno trovato entusiasmo. Spalletti sempre sottovalutato? Non si può piacere sempre a tutti, ma Luciano ha dimostrato a Napoli di essere uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. E’ ripartito alla grande, nonostante degli addii pesantissimi in estate. Ha reso tutti protagonisti, ora è lui il vero artefice di questo risultato. Poi quello che si dice su Luciano vale pochissimo, bisogna solo fargli i complimenti e dirgli di continuare così. La trasferta di Francoforte? Il grande vantaggio in Serie A consente di prepararla con più serenità. La Champions è un obiettivo davvero importante, sarà nell’ottica degli azzurri far ruotare la rosa per gestire al meglio il doppio impegno”.

Factory della Comunicazione