Luca Marchetti (Sky): “Hojlund? L’Atalanta lo valuterà quasi come Osimhen”

Il giornalista di Sky Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: «Hojlund come erede di Osimhen? Oggi, se vai all’Atalanta se non ti chiedono quanto Osimhen, poco ci manca. Parliamo di un ragazzo giovane e forte, eppure già adatto al calcio di un certo tipo. Sotto la guida di Gasperini ha dimostrato di avere qualità importanti: grande corsa, velocità e controllo della palla non comuni per un giocatore della sua stazza e che interpreta il suo ruolo. Hojlund è apprezzato in Europa e, di conseguenza, ha una valutazione molto alta. L’Atalanta l’ha pagato 17 milioni, ma il danese ha ripagato l’investimento a suon di gol: ha cominciato a segnare con grandissima regolarità, è giovanissimo, ha enorme personalità ed ha impiegato meno di sei mesi per ribaltare le gerarchie della squadra nerazzurra. Il Napoli lo sta trattando? A noi non risultano contatti tra i club, ma si fa fatica a credere che nessuno abbia chiamato per informarsi sul suo conto. Spalletti non molla di un centimetro e carica al massimo una squadra che, secondo me, può dedicarsi alla Champions League nel modo giusto: l’impegno è importante ma non proibiti, lo dimostra il Milan che ha vinto contro il Tottenham. Ed il Napoli è più forte del Milan. In questa fase Spalletti può riprendere a cambiare qualcosa perché gli impegni si raddoppiano. Anche gli eventuali infortuni o squalifiche potrebbero condizionare qualche scelta. Spalletti sa che tutto il gruppo va tenuto sulla corda fino alla fine. Bisogna pensare alla Champions con ottimismo, è un esercizio che può tornare comodo anche per il futuro. La corsa scudetto? I tifosi del Napoli possono fare tutti gli scongiuri del mondo, ma secondo i calcoli dell’algoritmo di Opta Paolo c’è uno 0,03 % che il Napoli possa non vincere, sia per la forza della squadra che per il congruo vantaggio, appunto, che ha. Certo bisogna rimanere con i piedi per terra ma questo Napoli ha la possibilità di dedicare una parte del suo pensiero alla Champions».

