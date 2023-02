Luca Cilli di Sky – “Il mercato del Napoli è anche da Champions”

Ai microfoni di News.Superscommesse è intervenuto il noto giornalista sportivo, volto di Sky Sport, Luca Cilli, che ha analizzato a 360 gradi il momento di Napoli, Milan, Inter e Roma.

Il Napoli è primo in classifica, a più 15 sull’Inter. Gli azzurri ormai hanno lo scudetto in tasca? Ti saresti mai aspettato un Napoli del genere? A chi va attribuito il merito di questa macchina perfetta?

“Il Napoli è con pieno merito primo in classifica. Gioca il miglior calcio in Italia, ha un allenatore bravissimo come Spalletti ed è destinato a riportare lo scudetto in una piazza che a dir la verità il titolo lo aveva già sfiorato e meritato in passato. (…) Questo Napoli non solo ha un presente importante ma anche un futuro che può essere ricco di soddisfazioni. Il club infatti è stato bravo e lungimirante nel comprendere che si era concluso un ciclo e bisognava aprirne un altro. Il presidente De Laurentiis ha dettato la linea da seguire sul mercato, Giuntoli ed i suoi più stretti collaboratori hanno fatto il resto. Un capolavoro, perché non solo è stato abbassato il monte ingaggi ma sono stati acquistati calciatori giovani, funzionali al gioco di Spalletti, che rappresentano una garanzia anche per gli anni a venire. Rispetto al passato c’è una maggiore consapevolezza della propria forza, delle proprie capacità ed una maturità differente”.

De Laurentiis si è sbilanciato su un Napoli protagonista anche in Europa. Gli azzurri hanno davvero le potenzialità per arrivare fino in fondo in Champions League?

“Ha ragione il presidente del Napoli, perché anche in Champions League questa squadra può dire la sua. Sta vivendo una stagione esaltante, ha una chiara identità ed arriva in grande forma agli impegni europei. Può essere davvero la rivelazione di questa edizione della competizione. Sul trascinatore verrebbe da dire Osimhen, pronto per affermarsi ancor di più anche sulla scena più prestigiosa. Ma più che il singolo il Napoli può imporsi come collettivo, come squadra”.

INTERVISTA COMPLETA E FONTE: https://news.superscommesse.it/calcio/serie-a/2023/02/luca-cilli-a-supernews-napoli-protagonista-anche-in-champions-juve-in-estate-sara-rivoluzione-lukaku-un-flop-da-mourinho-ci-si-aspetta-di-piu-517238/