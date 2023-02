L. Insigne, parole d’amore dal Canada: “Il Napoli e i tifosi meritano lo scudetto”

La Kvaramania dilaga, irrefrenabile, e ormai Khvicha è una specie di eroe dei due mondi: in Georgia richiama un po’ – quasi – quello che Maradona rappresenta per il popolo di Napoli e per i napoletani invece è gioia pura. Una goduria. Un idolo assoluto che in un clic è riuscito a raccogliere e onorare l’eredità nel tridente del vecchio capitano Lorenzo Insigne. Uno scugnizzo a Toronto ma anche uno che ha scritto la storia del club in fatto di presenze e di gol. Uno che non dimentica e tifa: «Sono felice per i miei compagni: meritano lo scudetto».

TIFO PER VOI. E allora, il messaggio di Lorenzino: scritto, firmato e lanciato nell’Oceano dentro una bottiglia piena di ricordi. E magari, chissà, con qualche rimpianto: lui con il Napoli ha giocato per dieci stagioni consecutive, più qualche mese in quella dell’esordio in A (2009-2010), scalando le classifiche e diventando il quarto alfiere di tutti i tempi con 337 presenze in campionato e 434 comprese le coppe, nonché il secondo cannoniere in assoluto con 122 gol alle spalle di Mertens e il quarto in campionato con 96 reti. Una vita azzurra a inseguire un sogno chiamato scudetto, sfiorato prima con Sarri e poi con Spalletti. Un sogno che ora sta diventando realtà: «Sono andato via ma resto un grandissimo tifoso del Napoli. Sono felice per i miei vecchi compagni: la squadra, i tifosi e la città meritano senza dubbio lo scudetto», ha detto ai microfoni di Extra Tv Live, nel bel mezzo di un’intervista dedicata al percorso di suo fratello Roberto, impegnato con il Frosinone, capolista in Serie B, nella maratona per la promozione. «Devo ammettere che Roberto sta facendo grandi cose. Quando posso, fuso orario permettendo, guardo sempre le sue partite. Il Frosinone è una squadra che diverte, mi piace molto. Complimenti a Grosso».

A TORONTO. Lorenzo, ingaggiato nell’estate 2022 dal Toronto FC a parametro zero, è attualmente alle prese con la preseason della MLS: il campionato americano comincerà il 25 febbraio e la sua squadra esordirà il giorno successivo a Washington con il DC United. Quando la Serie A sarà conclusa, insomma, sarà ancora impegnato dall’altra parte dell’Oceano: con lui gioca anche Bernardeschi, mentre Criscito ha lasciato i canadesi dopo una parentesi durata da giugno a novembre ed è tornato al Genoa per la quarta volta.

Fonte: CdS