Il Napoli Futsal stacca il pass per il 25 e 26 marzo al PalaVesuvio

Al cospetto di Partenope gli azzurri saranno in Final Four di coppa con Feldi Eboli, Real San Giuseppe ed i campioni d’Italia dell’Italservice

Pesaro. A Cercola contro la Sandro Abate decide il Cobra: nel primo tempo è Alex a portare avanti gli ospiti

dopo cinque minuti. Nemmeno due giri di lancette ed una splendida azione corale conduce all’1-1 di

Rafinha in una gara che gli irpini decidono di giocare praticamente per intero col power play, soprattutto

nella ripresa visto che a 17’36” Borruto insacca il 2-1 parziale che poi sarà definitivo. Il collettivo di Marìn è

pronto a sognare. Intanto sabato alle 20 tra le mura amiche torna il campionato con la sfida al 360GG

Monastir

Le prime occasioni sono per Nicolodi, già quinto di movimento a sprazzi, e Borruto. A 5’05” rimessa per

Alex, scambio con Ugherani ed El Diablo in due tentativi insacca lo 0-1. Passano 1’35” e Rafinha riesce a

riciclare un pallone sporco, l’azione si chiude e l’ex Petrarca sul secondo palo impatta (1-1). Sul fondo

Nicolodi, Arillo di volée a centimetri dal bersaglio e lo stesso più tardi da posizione defilata non riesce a

convergere in rete. Fortino lavora con Mancha, il mancino di Robocop si stampa sulla traversa. Pietrangelo

in spaccata su Alex, Gui quasi la mette dentro sul tap-in. A fare 2-1, però, è Borruto a 2’24” dal duplice

fischio sfruttando il piede perno del pivot con la 20. Sull’ultima chance di Arillo si chiude la prima parte di

gara.

Nella ripresa subito Ugherani a colpire l’esterno della rete, botta di Borruto che sbatte sul palo.

Nuovamente il Cobra, vera spina nel fianco. Comincia l’infinito 5 vs 4 della Sandro Abate: Gui da due passi la

toglie dalla porta, Mancha salva su Nicolodi e poi lo stesso Folletto calcia largo. Null’altro, termina 2-1 con il

successo dei padroni di casa.

SALA STAMPA – “Avevamo lavorato sull’attacco diretto del portiere di movimento non sulla possibilità che

venisse usato per il possesso – dice Marìn. – Quindi dovevamo recuperare in fretta la sfera e l’abbiamo

fatto bene nel primo tempo, è stata dura ma si doveva star lì ad aspettare ed abbiamo meritato il

punteggio. Ci saranno tre campane al PalaVesuvio, sarà una festa”.

“Non ci aspettavamo una partita così bloccata – le parole di capitan Perugino, – abbiamo difeso ed atteso il

momento opportuno. Grande atteggiamento, siamo contenti per aver raggiunto questa manifestazione.

Uno sprono enorme sapere che si sarebbe tenuta nella nostra città. Convocazione in Nazionale una

bellissima soddisfazione, frutto di tanto lavoro”.

Tabellino

NAPOLI FUTSAL-SANDRO ABATE 2-1 (2-1 p.t.)

NAPOLI FUTSAL: Pietrangelo, Perugino, Mancha, Fortino, Borruto, De Luca, Arillo, Salas, Rafinha, De

Simone, Mateus, De Gennaro. All. Marin

SANDRO ABATE: Parisi, Ugherani, Gui, Alex, Avellino, Zoppo, Petrillo, Mazzei, Botta, Caro, Nicolodi, Vitiello.

All. Basile

MARCATORI: 5’05” p.t. Alex (SA), 6’40” Rafinha (N), 17’36” Borruto (N)

AMMONITI: Perugino (N), Alex (SA), Mancha (N), Avellino (SA), Gui (SA)

ARBITRI: Nicola Maria Manzione (Salerno), Emilio Romano (Nola) CRONO: Pasquale Crocifiglio (Napoli)

