Filardi: "Lobotka unico per caratteristiche in Europa, l'anno prossimo il Napoli avrà un sostituto all'altezza dello slovacco"

Massimo Filardi, ex calciatore

“Mario Rui l’ho sempre considerato fortissimo, il problema è che non aveva un sostituto e quindi giocando sempre, magari talvolta aveva bisogno di tirare il fiato e non poteva. Dall’infortunio di Ghoulam che ricorda molto il mio infortunio, ha sempre giocato solo Mario Rui che non aveva un ricambio, adesso invece con Olivera può permettersi anche di rifiatare e rendere sempre meglio. E’ chiaro che anche Mario Rui è migliorato, grazie a Spalletti e al ragazzo che si è applicato.

Lobotka è unico nelle sue caratteristiche. Demme in qualche partita può sopperire, ma le caratteristiche di Lobotka sono difficili da trovare anche in Europa. Il Sassuolo ha un giocatore che può essere un’alternativa e mi riferisco a Lopez, ma Giuntoli ha dimostrato di essere un fenomeno e certamente il prossimo anno porterà in azzurro un sostituto di Lobotka.

Con questa rosa, facendo un turnover moderato, il Napoli può pensare di andare fino in fondo in tutte e due le competizioni. Ciò che mi piace di questa squadra è la mentalità che gli ha trasferito Spalletti: trovare il vantaggio con pazienza senza fermarsi e andando alla ricerca del secondo gol, poi del terzo e del quarto. Anche a Francoforte mi aspetto un Napoli offensivo, senza pensare alla gara di ritorno, senza ragionare. Se c’è una cosa che il Napoli non deve mai fare è ragionare. L‘Eintracht è forte in attacco e debole in fase difensiva, non ha mezze misure per cui sara una partita molto aperta, ci saranno pochi tatticismi”.